Arus mudik Lebaran mulai meningkat seiring mendekatnya akhir Ramadan 1447 Hijriah. Untuk mendukung kelancaran perjalanan, Lazismu menghadirkan Posko “Mudikmu Aman” di sejumlah titik strategis, termasuk Brebes, Jawa Tengah dan Merak, Banten.

Posko ini dirancang untuk memberikan layanan kesehatan dan fasilitas istirahat bagi pemudik yang menempuh perjalanan jarak jauh. Di Brebes, posko berlokasi di Masjid Ahmad Dahlan, kompleks Perguruan Muhammadiyah Paguyangan, dan mulai beroperasi sejak H-5 hingga H+5 Lebaran.

Perwakilan Lazismu Cabang Paguyangan, Faisal Nur Fahmi, menjelaskan bahwa fasilitas yang disediakan mencakup pemeriksaan kesehatan seperti cek tekanan darah, penanganan kelelahan, hingga layanan darurat ringan.

“Selain layanan kesehatan, kami juga menyediakan tempat istirahat, ambulans siaga, serta fasilitas pendukung lainnya untuk kenyamanan pemudik,” ujarnya.

Fasilitas Lengkap untuk Pemudik

Posko Mudikmu Aman di Brebes menyediakan sekitar 10 tempat tidur, toilet ramah disabilitas, ruang laktasi, serta area parkir. Pemudik juga mendapatkan layanan sosial berupa takjil untuk berbuka puasa dan makanan sahur.

Untuk kondisi darurat, tersedia ambulans yang siap mengantar pemudik ke fasilitas kesehatan lanjutan jika diperlukan.

Sementara itu, posko di Merak berlokasi di Terminal Terpadu Merak, Kota Cilegon. Lokasi ini menjadi titik penting bagi pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatra melalui jalur laut.

Kolaborasi Relawan dan Layanan Kesehatan

Koordinator Program Mudikmu Aman Lazismu Pusat, Rudi Susanto, menyebut kebutuhan layanan kesehatan bagi pemudik cukup tinggi, terutama terkait kelelahan perjalanan.

“Keluhan yang sering ditemui mulai dari masuk angin hingga kram otot. Posko ini hadir sebagai solusi cepat bagi pemudik,” jelasnya.

Ia menambahkan, posko dikelola oleh tim gabungan yang melibatkan Poltekkes Aisyiyah, Tagana Cilegon, serta relawan Muhammadiyah.

Respons positif datang dari para pemudik yang merasa terbantu dengan adanya fasilitas ini, terutama untuk memulihkan kondisi sebelum melanjutkan perjalanan.

Perluas Jangkauan Layanan Mudik

Selain Brebes dan Merak, layanan Posko Mudikmu Aman juga tersedia di sejumlah daerah lain seperti Banyumas, Cilacap, Klaten, Semarang, dan Bantul. Program ini menjadi bagian dari upaya Lazismu dalam memperkuat layanan sosial sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat.