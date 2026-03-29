Bus antar kota antar provinsi (AKAP) silih berganti memasuki Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Minggu (29/3/2026). Sejak dini hari hingga sore, para pemudik turun dengan langkah pelan. Ada yang memanggul tas besar, ada pula yang menggandeng anak-anak yang masih tampak mengantuk setelah perjalanan jauh.

Arus balik Lebaran tahun ini menyisakan perasaan campur aduk. Meski rindu pada keluarga di kampung belum sepenuhnya tuntas, realita pekerjaan di Jakarta sudah menanti.

Sofi (34), pemudik asal Banyuwangi, mengakui waktu berkumpul dengan orang tua terasa sangat singkat. Ia tiba bersama dua anaknya dengan perasaan yang masih ingin tinggal lebih lama di kampung halaman.

“Enggak terasa ya lebarannya. Tadinya masih kumpul-kumpul sekarang udah harus kembali ke rutinitas lagi,” kata Sofi.

Namun, ia sadar tanggung jawab hidup tidak bisa ditinggalkan. “Anak lanjut sekolah, saya juga mesti kerja. Kumpulin uang lagi buat keseharian dan bantu-bantu keluarga di kampung,” lanjutnya.

Kondisi serupa dialami Evu (29), warga asal Pekalongan. Sambil dibantu porter, ia sibuk merapikan kardus-kardus berisi oleh-oleh khas daerahnya. Baginya, membawa makanan dari kampung untuk rekan kerja adalah hal wajib.

“Ini buat teman-teman di kantor. Biar mereka juga ngerasain suasana kampung khususnya yang pemain inti kan,” ujarnya sambil tersenyum.

Bagi Evu, pulang kampung adalah momen untuk memulihkan tenaga sebelum kembali menghadapi tekanan hidup di ibu kota. Meski begitu, ia tak menampik adanya rasa sepi yang tiba-tiba muncul saat kembali menginjakkan kaki di Jakarta.

“Hati kadang berasa kosong tiba-tiba ya pas sampai Jakarta tuh. Cuma kan ini juga udah keputusan buat mencari jati diri dan membenahi ekonomi keluarga lah. Jadi harus semangat lagi, hitung-hitung abis recharge energi lah dari kampung,” sebut Evu.