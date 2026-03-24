PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow satu lajur di ruas Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya dari KM 70 hingga KM 47 arah Jakarta, pada Selasa (24/3/2026) mulai pukul 10.30 WIB.

Kebijakan ini diambil berdasarkan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan kendaraan selama periode arus balik Idulfitri 1447 Hijriah menuju Jakarta.

Vice President Corporate Secretary & Legal JTT, Ria Marlinda Paallo, menjelaskan bahwa penerapan contraflow dilakukan secara fleksibel mengikuti kondisi di lapangan.

“Pemberlakuan contraflow ini merupakan langkah antisipatif untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas pada periode arus balik. JTT bersama Kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas di lapangan dan akan melakukan penyesuaian rekayasa lalu lintas apabila diperlukan,” ujar Ria.

Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran arus kendaraan yang bergerak menuju wilayah Jakarta.

JTT juga mengingatkan para pengguna jalan Tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Pengemudi diminta menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, serta mengecek kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol.

Selain itu, pengguna jalan diimbau untuk mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran perjalanan bersama.