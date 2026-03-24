Lalu Lintas Arus Balik Padat, Polisi Berlakukan Contraflow di Tol Jakarta-Cikampek KM 70
Polisi melakukan sterilisasi sebelum dilakukan skema One way pada arus balik di tol Cipali Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin (23/3/2026). Korlantas Polri menerapkan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) di Tol Transjawa mulai dari KM 263 Tol Brebes Barat sampai KM 70 Gerbang Tol Cikatama untuk mengurangi potensi kemacetan kendaraan saat arus balik Lebaran. (Foto: Antara Foto/Dedi Suwidiantoro/foc).
PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menerapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow satu lajur di ruas Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya dari KM 70 hingga KM 47 arah Jakarta, pada Selasa (24/3/2026) mulai pukul 10.30 WIB.
Kebijakan ini diambil berdasarkan diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan kendaraan selama periode arus balik Idulfitri 1447 Hijriah menuju Jakarta.
Vice President Corporate Secretary & Legal JTT, Ria Marlinda Paallo, menjelaskan bahwa penerapan contraflow dilakukan secara fleksibel mengikuti kondisi di lapangan.
“Pemberlakuan contraflow ini merupakan langkah antisipatif untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas pada periode arus balik. JTT bersama Kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas di lapangan dan akan melakukan penyesuaian rekayasa lalu lintas apabila diperlukan,” ujar Ria.
Ia menambahkan, rekayasa lalu lintas tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran arus kendaraan yang bergerak menuju wilayah Jakarta.
JTT juga mengingatkan para pengguna jalan Tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Pengemudi diminta menjaga jarak aman, memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, serta mengecek kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki jalan tol.
Selain itu, pengguna jalan diimbau untuk mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran perjalanan bersama.
Untuk memperoleh informasi terbaru terkait kondisi lalu lintas, masyarakat dapat mengakses aplikasi Travoy maupun menghubungi layanan One Call Center Jasa Marga di nomor 133 yang tersedia selama 24 jam.