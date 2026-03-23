Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, masih dipadati penumpang pada H+2 Lebaran 2026, Senin (23/3/2026). Aktivitas arus balik mulai terlihat dengan kedatangan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang cukup ramai.

Berdasarkan pantauan Inilah.com di lokasi, penumpang yang tiba tampak membawa berbagai barang bawaan, seperti koper, tas ransel, hingga kardus.

Di area keberangkatan, sejumlah calon penumpang terlihat menunggu jadwal bus sambil duduk di kursi yang tersedia. Sebagian lainnya menunggu kedatangan bus tujuan masing-masing.

Meski tidak sepadat puncak arus mudik beberapa hari sebelum Lebaran, aktivitas di terminal masih menunjukkan mobilitas yang tinggi. Petugas serta relawan tampak berjaga untuk membantu mengatur alur penumpang dan memberikan informasi.

Kementerian Perhubungan mencatat adanya peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum pada periode Lebaran 2026. Berdasarkan data Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026, jumlah penumpang meningkat 8,58 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

“Pemudik dengan angkutan umum hingga hari Lebaran masih cukup tinggi, tetapi masih tetap terkendali. Moda transportasi terbanyak yang digunakan masih dengan moda kereta api,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Ernita Titis Dewi, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan umum sejak H-8 Lebaran, Jumat (13/3), hingga hari H, Sabtu (21/3), mencapai 10.887.584 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Lebaran 2025 yang tercatat sebanyak 10.027.482 orang.

Jika dirinci berdasarkan moda transportasi, kereta api masih menjadi pilihan utama dengan jumlah penumpang mencapai 3.349.343 orang, atau naik 13,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 2.952.055 orang.

Sementara itu, angkutan udara mencatat 2.397.192 penumpang atau meningkat 2,95 persen dari 2.328.551 orang. Angkutan penyeberangan juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 14,01 persen menjadi 2.664.004 penumpang dari sebelumnya 2.336.619 orang.

Adapun angkutan bus mencatat 1.693.931 penumpang atau naik 9,37 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 1.548.874 orang. Sementara angkutan laut melayani 783.114 penumpang selama periode tersebut.

Pada hari H Lebaran, Sabtu (21/3), Kementerian Perhubungan mencatat pergerakan penumpang angkutan umum mencapai 873.916 orang.

Secara rinci, jumlah penumpang kereta api pada hari tersebut mencapai 364.649 orang, terdiri atas 205.335 penumpang antarkota dan 159.314 penumpang perkotaan regional.

Untuk angkutan udara, jumlah penumpang tercatat sebanyak 206.785 orang, terdiri atas 155.675 penumpang domestik dan 51.110 penumpang internasional. Sementara itu, penumpang angkutan laut tercatat sebanyak 21.141 orang dan angkutan penyeberangan sebanyak 177.564 orang.

Adapun penumpang bus pada hari H Lebaran mencapai 103.777 orang.

Selain pergerakan penumpang, arus kendaraan juga terpantau meningkat di sejumlah simpul transportasi. Pada hari H Lebaran, jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang tol Jakarta tercatat sebanyak 193.237 unit, sedangkan kendaraan yang masuk mencapai 122.074 unit.

Secara keseluruhan, total pergerakan kendaraan di gerbang tol wilayah Jabodetabek mencapai 380.753 unit, sementara di gerbang tol non-Jabodetabek tercatat sebanyak 353.546 unit.