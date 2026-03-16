Geliat rindu mulai memenuhi Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin (16/3/2026). Di antara tumpukan koper dan tas besar, para pemudik tampak sabar menunggu bus yang akan membawa mereka pulang. Kardus-kardus berisi oleh-oleh menjadi saksi bahwa ada keluarga yang sedang menunggu di ujung jalan.

Awan (27) adalah salah satu dari sekian banyak wajah yang memendam rindu itu. Ia bersiap menempuh perjalanan panjang ke Padang, Sumatera Barat. Baginya, pulang kali ini adalah penebus rindu setelah tiga tahun tertahan di perantauan.

“Saya mudik ke Padang. Sudah kangen juga sama keluarga di rumah, dari 2023 belum pulang-pulang. Jadi memang dari jauh-jauh hari sudah rencana pulang,” kata Awan di sela keramaian terminal.

Bagi perantau seperti Awan, Lebaran bukan sekadar tanggal di kalender, melainkan satu-satunya waktu di mana meja makan di rumahnya bisa terisi penuh oleh seluruh anggota keluarga.

“Biasanya setahun sekali bisa kumpul lengkap pas Lebaran. Jadi momen ini selalu ditunggu-tunggu,” tuturnya.

Meski sederhana, barang bawaan yang ia tenteng terasa berat oleh harapan. Ada sedikit buah tangan yang ia siapkan khusus untuk orang tua di kampung halaman.

“Bawa sedikit oleh-oleh buat orang di rumah. Nggak banyak, yang penting ada buat keluarga, ibu bapak,” ucapnya dengan senyum kecil.

Awan sadar, jalur darat menuju Sumatera saat musim mudik bukanlah perkara mudah. Namun, ia justru sengaja memilih bus ketimbang pesawat. Ia ingin merasakan setiap jengkal perjalanan menuju pulang, meski harus berhadapan dengan macet dan waktu tempuh yang lama.