Program Masjid Ramah Pemudik yang digagas Kementerian Agama (Kemenag) RI pada arus mudik Lebaran 2026 menuai respons positif dari masyarakat.

Sebanyak 6.859 masjid di berbagai wilayah Indonesia yang disiagakan sebagai tempat singgah terbukti membantu pemudik beristirahat dengan aman dan nyaman selama perjalanan.

Program tersebut menjadi salah satu inovasi layanan publik berbasis rumah ibadah yang dinilai efektif, tidak hanya dari sisi kenyamanan fisik, tetapi juga dalam menjaga kualitas ibadah para musafir di tengah perjalanan jauh.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, sebelumnya meninjau langsung kesiapan program tersebut di sejumlah titik jalur Pantura pada Minggu (15/3/2026), dimulai dari Masjid Jami Nurul Muqarrobin Subang, dilanjutkan ke KUA Sukra Indramayu, Vihara Budhi Asih, hingga Masjid Jami An-Nur Karawang.

“Secara rasional, masjid sebenarnya tempat paling nyaman untuk singgah ketika orang melakukan perjalanan jauh. Tetapi selama ini kita jarang menjadikan masjid sebagai destinasi utama untuk beristirahat,” ujar Abu dalam siaran pers dikutip inilah.com, Kamis (19/3/2026).

Ia menegaskan, kehadiran masjid sebagai rest area alternatif tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mengandung nilai dakwah. Pemudik tetap dapat menjalankan ibadah, termasuk salat, di tengah perjalanan.

“Kalau orang singgah di masjid, mereka tidak hanya beristirahat, tetapi juga diingatkan untuk tetap melaksanakan ibadah. Di situlah nilai dakwahnya,” kata Abu.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menyebut program itu sebagai bentuk konkret pemberdayaan rumah ibadah yang memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia.

“Program Masjid Ramah Pemudik ini merupakan bagian dari implementasi program pemberdayaan rumah ibadah. Kita ingin menunjukkan bahwa rumah ibadah dapat memberikan layanan nyata kepada masyarakat,” ujar Arsad.

Menurutnya, tingginya partisipasi masjid di berbagai daerah menjadi indikator keberhasilan program. Sejumlah masjid bahkan menyediakan fasilitas tambahan seperti air minum, tempat istirahat, hingga takjil bagi para pemudik.

Lebih Nyaman dari Tempat Biasa!

Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah seorang pemudik, Nopi (36), warga Cinere, Depok, mengaku terbantu saat singgah di Masjid Jami Nurul Muqarrobin dalam perjalanan menuju Tegal, Jawa Tengah.

“Saya merasa terbantu sekali dengan adanya masjid yang dibuka untuk pemudik. Kita bisa istirahat dengan tenang, apalagi kalau bawa anak kecil,” ujar Nopi.

Ia menilai masjid menjadi tempat singgah yang lebih aman dan nyaman dibandingkan lokasi lainnya. Fasilitas yang tersedia pun cukup memadai untuk melepas lelah sebelum melanjutkan perjalanan.