Penumpukan kendaraan di depan pintu masuk rest area menjadi pemicu utama macetnya arus balik di Tol Trans Jawa, Jumat (27/3/2026) malam.

Pantauan di lapangan menunjukkan antrean kendaraan yang ingin beristirahat meluap hingga ke bahu jalan, terutama di KM 229, KM 208, dan KM 164.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyebut volume kendaraan pada arus balik kali ini sangat luar biasa. Hingga Jumat pagi, kepadatan di titik pertemuan arus seperti KM 66 sudah mencapai angka yang mengkhawatirkan.

"Atas kondisi inilah kemudian, dengan parameter yang sudah ditentukan, maka kami menghimbau kepada masyarakat juga mempersiapkan. Karena sebelum 229, juga ada 360, 380, atau setelahnya di 130 bisa digunakan," ujar Rivan A. Purwantono.

Masalah utama muncul karena pemudik cenderung memaksakan berhenti di tempat istirahat favorit yang kapasitasnya sudah penuh. Rivan menyarankan strategi "lompat" rest area agar ritme perjalanan tidak terganggu oleh antrean panjang di satu titik.

Pihak pengelola tol kini menyiapkan skema buka-tutup rest area secara situasional untuk mencegah jalur utama terkunci total.

"Rest area 62B maupun 52B pasti akan kami nyatakan opsional untuk di buka tutup. Karena kepadatan sampai dengan tadi pagi di kilometer 66 sudah mencapai sejumlah akumulasi 1 juta kendaraan, atau 45 persen dari seluruh pergerakan kendaraan," jelas Rivan.

Dengan volume kendaraan yang mencapai hampir separuh dari total pergerakan nasional di satu titik tersebut, Jasa Marga terus berkoordinasi dengan polisi.