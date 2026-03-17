Arus mudik Lebaran 2026 di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, menyimpan cerita pahit bagi para penumpang. Eva (48), seorang pemudik tujuan Jember, membagikan pengalamannya menghadapi perjalanan yang jauh dari kata mulus akibat bus yang bermasalah.

Eva menceritakan, dalam salah satu perjalanannya, bus yang ia tumpangi mengalami kerusakan di tengah jalan. Penumpang terpaksa terlantar selama berjam-jam tanpa kepastian.

“Alhamdulillah selalu pakai bus, tapi kan naik bus mesti ada yang trouble. Pas aku di sini tuh, perjalanan keberangkatan jam setengah 2 sampai jam 10 malam. Busnya trouble,” ujar Eva saat berbincang dengan Inilah.com, Selasa (17/3/2026).

Kerusakan teknis itu membuatnya harus tertahan hingga bus pengganti datang. Selama waktu tunggu yang panjang itu, kompensasi yang diterima penumpang dirasa sangat tidak sebanding dengan waktu yang terbuang.

“Nggak tau di daerah mana gitu trouble, rusak kan ya. Terus masih nunggu bus katanya ganti. Sampai jam 10 malam,” katanya. “Kembali 50 ribu. Ganti uang makan,” sambung Eva.

Kondisi ini tidak hanya melelahkan fisik, tapi juga menyita emosinya. Terutama karena ia harus meninggalkan urusan pekerjaan dan memikirkan anaknya di rumah.

“Tapi yang nunggu mulai jam 2 siang sampai malam loh, bayangin. Di sini anakku, aku pas yang aku balik-balik. Kasihan kan, tinggal sendiri kan. Kita waktunya kerja, malah nggak kerja,” tuturnya.

Selain masalah teknis di jalan, Eva juga mengeluhkan layanan agen bus. Meski sudah beralih menggunakan sistem pemesanan daring (online) agar praktis, kenyataan di lapangan seringkali berbeda dengan pesanan awal.

“Online. Soalnya sudah punya nomor orangnya Pandawa,” cerita Eva.

Namun, ia pernah dibuat meradang karena fasilitas bus yang diterima tidak sesuai dengan yang telah dibayar. Memesan kelas sleeper, namun justru ditempatkan di kelas biasa.

“Namanya bus ya ada yang jengkelnya juga. Pas kita booking yang sleeper, taunya kan sudah transfer. Terus pas sudah dikasih tiketnya, ternyata dia ga dimasukin ke bus sleeper,” ujarnya.

Kekecewaan itu sempat membuatnya berniat pindah ke operator lain. Meski pada akhirnya pihak agen meminta maaf dan masalah tersebut diselesaikan, pengalaman-pengalaman seperti ini menjadi catatan bagi para penyedia jasa transportasi bus di masa angkutan Lebaran.