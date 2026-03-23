Jasa Raharja melaporkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas selama periode Siaga Lebaran pada 13–22 Maret 2026. Berdasarkan data bersama Korlantas Polri, tercatat ada 2.119 kejadian kecelakaan, atau turun 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 2.179 kejadian.

Penurunan juga terjadi pada jumlah korban jiwa. Tahun ini, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 190 orang, turun 28 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 266 orang. Sementara itu, jumlah korban luka-luka tercatat sebanyak 3.407 orang.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh manajemen rekayasa lalu lintas dan kebijakan kerja dari mana saja (work from anywhere).

"Pertama, adanya penguatan manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Korlantas Polri, termasuk pengaturan arus mudik yang lebih terdistribusi. Kebijakan work from anywhere yang telah diumumkan pemerintah jauh hari sebelumnya juga memberikan dampak signifikan dalam membantu pemerataan arus mudik tahun ini," ujar Awaluddin dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).

Selain faktor regulasi, kesiapan infrastruktur jalan tol dan arteri serta keberadaan pos pelayanan terpadu dinilai membantu mengurangi kelelahan pengemudi. Awaluddin juga menyebut adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berkendara.

Namun, kendaraan roda dua (R2) masih menjadi penyumbang kecelakaan tertinggi. Faktor kelelahan dan kurangnya kepatuhan menjaga jarak aman menjadi penyebab utama.

"Oleh karena itu, BUMN dan Danantara bersama 96 BUMN, termasuk Jasa Raharja, terus mendorong penurunan angka kecelakaan R2 melalui berbagai upaya preventif, salah satunya dengan mengalihkan ke moda transportasi umum yang lebih aman melalui program Mudik Gratis," jelasnya.

Terkait hak korban, Jasa Raharja menerapkan sistem Zero Pending Claim untuk mempercepat penyaluran santunan. Hingga 22 Maret, total santunan yang telah diserahkan mencapai Rp9,5 miliar untuk 190 korban atau ahli waris.