PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat lonjakan jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/3/2026). Hingga pagi hari, jumlah pemudik yang berangkat mencapai 17.687 orang.

Angka tersebut menempatkan Stasiun Gambir sebagai stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi kedua di wilayah Daop 1 Jakarta, setelah Stasiun Pasar Senen.

"Stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi pada Rabu adalah Pasar Senen dengan 22.519 penumpang; Gambir 17.687 penumpang; dan Bekasi 6.245 penumpang," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo.

Menurut Franoto, tingginya angka keberangkatan sejalan dengan tren penjualan tiket dan tingkat okupansi kereta api jarak jauh yang terus meningkat. Hingga pukul 07.00 WIB, hari ini tercatat sebagai salah satu tanggal favorit pemudik sekaligus puncak arus mudik.

Ia menambahkan, minat masyarakat menggunakan kereta api pada masa angkutan Lebaran tahun ini tergolong tinggi, terutama pada hari-hari menjelang Idul Fitri.

"Pada periode 11 hingga 20 Maret 2026 atau masa pra-Lebaran, penjualan tiket KA Jarak Jauh mencapai 477.013 tiket. Bahkan, pada tanggal-tanggal tertentu, sisa tempat duduk rata-rata kurang dari 500 kursi per hari atau sudah mendekati penuh," ujar Franoto.

Secara keseluruhan, hingga hari ini volume keberangkatan penumpang kereta api jarak jauh dari wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 52.278 orang, sementara jumlah kedatangan tercatat sebanyak 29.062 penumpang.

"Secara kumulatif, total penumpang berangkat selama periode 11–18 Maret 2026 telah mencapai 377.349 penumpang," ucap Franoto.

KAI juga mencatat dari total kapasitas 1.083.623 tempat duduk yang disediakan selama periode angkutan Lebaran, sebanyak 743.786 tiket telah terjual. Dengan demikian, tingkat okupansi rata-rata mencapai 69 persen.

Meski demikian, KAI masih menyediakan cukup banyak kursi untuk periode arus balik. Hingga 1 April 2026, tersedia 333.255 tempat duduk, terutama untuk perjalanan setelah Lebaran.