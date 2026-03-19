Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bila evaluasi pada arus mudik Lebaran 2026 ini, secara teknis akan terus disempurnakan berdasarkan data perjalanan yang ada.

"Saya mengapresiasi (berbagai pihak yang terlibat), karena walaupun ada lonjakan secara umum berjalan dengan lancar. Jadi ramai lancar, tidak ada yang sangat-sangat ekstrem kepadatan atau kemacetannya. Dan ini sekali lagi membutuhkan banyak simulasi dan pengambilan keputusan atau rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan," ungkap AHY di Kantor Jasa Marga Toll Command Center (JMTC), Jati Asih, Bekasi, Kamis (19/3/2026).

Ia membeberkan bila jumlah kendaraan yang melintasi tol Cikampek Utama hingga Kalikangkung Semarang, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun lalu.

"Ini berdasarkan tadi yang saya sapa melalui video conference year-on-year (yoy) dibandingkan tahun lalu, terjadi peningkatan jumlah kendaraan atau perjalanan yang melewati ruas-ruas jalan tersebut," kata dia.

Menurutnya, mudik Lebaran merupakan peristiwa yang terjadi setiap tahun sehingga harus dipersiapkan dengan baik. Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menyebut, beruntungnya pemerintah menerapkan sistem work from anywhere (WFA), sehingga masyarakat bisa pulang ke kampung halaman dari jauh-jauh hari dan tidak terjebak kemacetan.

"Dengan kebijakan work from anywhere yang sudah kita gelar beberapa hari sebelumnya, termasuk memberikan diskon atau penurunan tarif jalan tol ini diharapkan bisa mengurai, mendistribusi puncak-puncak mudik dari masyarakat baik dari Jabodetabek maupun Jawa Barat menuju Jawa Tengah, Jawa Timur termasuk Yogyakarta tentunya. Di sinilah upaya yang dilakukan terus kita terus sempurnakan, mudah-mudahan tahun ini lebih baik hasilnya secara umum dan tahun depan bisa diperbaiki lagi," jelas AHY.

Selain itu, ia juga mengatakan agar para pemangku kepentingan tak jumawa bahwa arus mudik akan berjalan lancar saja tanpa hambatan. AHY menilai sistem yang ada saat ini harus terus disempurnakan, begitupun program serta aplikasi yang bertujuan mempermudah masyarakat, mesti benar-benar dapat dimanfaatkan.