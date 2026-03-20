Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa, jumlah kecelakaan lalu lintas menurun sebesar 3,23 persen pada arus mudik Lebaran 2026.

Hal itu disampaikan Listyo bersama seluruh stakeholder terkait usai melaksanakan monitoring pengamanan malam Takbiran Lebaran di Pos Terpadu Lapangan Merdeka Polrestabes Medan, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (20/3/2026) malam.

Sementara itu, kata Listyo untuk angka fatalitas atau korban meninggal dunia juga mengalami penurunan sebesar 24,61 persen jika dibandingkan pada Operasi Ketupat 2025.

"Oleh karena itu tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pemudik," katanya.

Sementara itu, Listyo tak lupa mengimbau kepada seluruh pemudik untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ia meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan pos pelayanan yang telah disiapkan untuk berisitirahat.

"Kita tetap berpesan tolong hati-hati di jalan, manfaatkan rest area, manfaatkan pos-pos terpadu yang bisa digunakan untuk beristirahat dan jangan buru-buru untuk cepat sampai namun kemudian membahayakan keselamatan diri maupun keselamatan pengguna jalan yang lain," ujar Listyo.

Lebih lanjut, Listyo juga menginstruksikan kepada seluruh personel untuk memberikan pengamanan dan pelayanan optimal saat masyarakat menunaikan Salat Idul Fitri (Id) pada seluruh wilayah Indonesia.