Sedikitnya 256.338 kendaraan telah kembali ke Jakarta saat puncak arus balik gelombang pertama, Selasa (24/3/2026). Polri memastikan pengendalian lalu lintas arus balik Lebaran 2026 berjalan baik dan optimal.

Meski begitu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih terus mengantisipasi puncak arus balik lanjutan yang diperkirakan kembali terjadi pada 28 dan 29 Maret.

"Alhamdulillah, artinya kita melihat bahwa puncak arus balik (pertama) sudah terjadi, tinggal kita urai untuk yang lain (arus balik lanjutan)," katanya, Rabu (25/3/2026).

Ia mengungkapkan puncak arus balik gelombang pertama tercatat ada 256.338 kendaraan masuk ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang tercatat 223.163 kendaraan.

Secara kumulatif hingga Selasa (24/3) siang, tercatat sekitar 2.040.000 kendaraan telah kembali masuk ke Jakarta dan sekitarnya, dari total 2.521.229 kendaraan yang sebelumnya meninggalkan ibu kota saat arus mudik.

"Jadi, kami harapkan dalam sisa waktu yang ada karena diprediksi ada puncak arus balik lagi tanggal 28 dan 29 (Maret), sisa kendaraan yang belum kembali dan kemungkinan biasanya juga ada tambahan dari masyarakat yang akan ke Jakarta," ujarnya.

Dirinya memastikan penanganan arus balik berjalan optimal dan aman dengan melakukan kebijakan rekayasa lalu lintas, di antaranya menerapkan one way nasional maupun lokal hingga contraflow.