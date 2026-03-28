Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim angka kecelakaan selama masa mudik dan balik Lebaran 2026 mengalami penurunan sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun 2025. Tren positif ini terjadi di tengah lonjakan jumlah pemudik yang mencapai 20,49 persen atau sekitar 2,9 juta orang.

Hal tersebut disampaikan Listyo usai memantau situasi arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, Sabtu (28/3/2026). Ia mengapresiasi kerja keras personel di lapangan dan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

"Tentunya saya juga berterima kasih kepada masyarakat dan juga seluruh anggota yang tahun ini bisa menjaga agar angka kecelakaan, khususnya terkait dengan fatalitas, ini bisa kita kurangi," ujar Listyo kepada wartawan.

Berdasarkan data kepolisian, jumlah kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa turun sebanyak 112 kasus, dengan total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 265 orang. Meski angka fatalitas menurun, Kapolri tetap mengimbau masyarakat yang masih berada di jalur arus balik untuk tidak mengabaikan kondisi fisik.

"Utamanya yang masih menempuh perjalanan cukup jauh, agar betul-betul hati-hati. Rest area, buffer zone, sudah disiapkan oleh pemerintah, manfaatkan dengan baik," tuturnya.

Listyo mengingatkan pengendara agar tidak memaksakan diri jika sudah merasa lelah. Fasilitas istirahat yang tersedia harus dimanfaatkan demi keselamatan sampai tujuan.

"Sehingga pada saat kondisi kembali pulih, kembali fit, silakan melanjutkan perjalanan sehingga semuanya betul-betul bisa sampai tujuan dengan selamat," imbuhnya.

Mengenai volume kendaraan, Listyo memaparkan bahwa hingga Sabtu pagi, jumlah kendaraan yang telah kembali ke Jakarta mencapai 2,5 juta unit. Saat ini, sisa pemudik yang belum kembali tercatat tinggal 13 persen atau sekitar 385 ribu kendaraan.