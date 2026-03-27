Arus balik Lebaran 2026 menuju Jakarta melalui Ruas Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) masih menunjukkan peningkatan. Pada Kamis (26/3/2026), tercatat puluhan ribu kendaraan melintas ke arah ibu kota.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek mencatat sebanyak 53.976 kendaraan menuju Jakarta pada periode tersebut. Angka ini menunjukkan mobilitas pemudik yang kembali ke wilayah Jabodetabek masih berlangsung menjelang puncak arus balik.

"Ini menandakan mobilitas kendaraan pemudik pada arus balik Lebaran masih terus berlangsung," kata GM Operasi dan Pemeliharaan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek, Desti Anggraeni, di Bekasi, Jumat (27/3/2026).

Desti menjelaskan, volume kendaraan menuju Jakarta meningkat signifikan hingga 147,26 persen dibandingkan lalu lintas normal harian yang berada di angka 21.830 kendaraan.

Sementara itu, arus kendaraan dari arah sebaliknya juga mengalami kenaikan, meskipun tidak sebesar arah menuju Jakarta. Tercatat sebanyak 28.437 kendaraan meninggalkan Jakarta atau naik 20,56 persen dibandingkan kondisi normal.

Menurut dia, dominasi kendaraan menuju Jakarta mencerminkan arus balik yang masih terus berlangsung pada periode Idul Fitri 1447 Hijriah.

Jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, jumlah kendaraan ke arah Jakarta meningkat dari 53.189 unit menjadi 53.976 unit atau naik 1,48 persen. Sebaliknya, kendaraan yang meninggalkan Jakarta mengalami penurunan dari 29.502 unit menjadi 28.437 unit atau turun 3,61 persen.

Penurunan tersebut menunjukkan pergeseran arus lalu lintas yang kini lebih didominasi kendaraan yang kembali ke Jakarta.

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek mengimbau para pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Pengemudi diminta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima serta memperhatikan kecukupan bahan bakar maupun daya listrik.

Selain itu, pengguna jalan juga diminta mewaspadai perubahan cuaca, terutama hujan, yang dapat memengaruhi jarak pandang dan kondisi jalan.