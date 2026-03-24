Arus lalu lintas di Gerbang Tol GT Kalikangkung terpantau ramai lancar menjelang penerapan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) nasional pada Selasa (24/3/2026).

Pantauan di lokasi menunjukkan belum terjadi kepadatan kendaraan. Arus lalu lintas masih mengalir normal dengan dominasi kendaraan pribadi yang melintas menuju arah barat.

Rekayasa lalu lintas one way nasional rencananya akan diberlakukan mulai KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 70 di ruas Tol Jakarta-Cikampek.

Sebagai bagian dari persiapan, petugas telah melakukan sterilisasi jalur sejak pukul 11.00 WIB. Sementara itu, Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) lebih dahulu menerapkan sistem one way lokal dari KM 424 ruas Tol Semarang-Solo hingga KM 414 GT Kalikangkung sejak pukul 10.25 WIB.

Kepala Korlantas Polri, Agus Suryonugroho, sebelumnya memastikan bahwa pemberlakuan one way nasional akan dimulai pada hari yang sama.

"Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Jasa Raharja, rencana akan kita flag off untuk arus balik tanggal 24," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penerapan one way nasional dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB.