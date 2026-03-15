Memasuki musim mudik Lebaran 2026, PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan Serambi MyPertamina.

Uniknya, sebelum resmi beroperasi di jalur mudik, Pertamina memboyong konsep tempat peristirahatan tersebut ke dalam acara “Mudik Aman Berbagi Harapan 2026”, melalui ajang “Yuk Singgah Serambi MyPertamina”.

Acara ini merupakan representasi nyata dari fasilitas yang akan ditemui pemudik di jalur perjalanan nanti. Pengunjung diajak mengenal lebih dekat kenyamanan Serambi MyPertamina melalui berbagai aktivitas promo dan permainan seru yang sayang untuk dilewatkan.

Untuk menikmati seluruh fasilitas ini, syaratnya sangat mudah. Anda hanya perlu mengunduh aplikasi MyPertamina, mengisi data diri dengan lengkap, dan menunjukkan QR barcode paspor digital yang tertera di aplikasi kepada petugas.

Di area ini, pengunjung bisa menikmati berbagai hiburan mulai hingga mendapat doorprize.

Melalui acara ini, Pertamina membuktikan bahwa melayani sepenuh hati bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk memberikan kebahagiaan sejak awal perjalanan mudik Anda.

Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi melepas ribuan peserta dalam program Mudik Bareng Pertamina 2026 dari kawasan Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu (15/3/2026) pagi.

Program ini menyediakan 153 unit bus yang akan mengantarkan lebih dari 5.000 pemudik menuju 23 kota tujuan di Pulau Jawa.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza mengatakan program mudik bersama tersebut merupakan bentuk komitmen Pertamina untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya pada momen penting menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Bagi Pertamina, program mudik bareng ini adalah wujud komitmen nyata dari kami untuk hadir di momen-momen istimewa masyarakat, di momen-momen istimewa bangsa Indonesia,” kata Oki dalam sambutannya.

Oki menuturkan mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung, melainkan momentum emosional yang mempererat hubungan keluarga dan silaturahmi. Karena itu, Pertamina berupaya menghadirkan perjalanan yang aman dan nyaman bagi para pemudik.

“Bapak Ibu yang kami hormati, mudik adalah perjalanan hati. Lebih dari sekadar pulang kampung, mudik adalah rindu yang bergerak, kebahagiaan yang kita rayakan bersama, dan jalinan silaturahmi yang harus selalu diperkuat,” ujarnya.

Pertamina juga menggandeng sejumlah mitra, mulai dari Perum DAMRI hingga Jasa Raharja. Langkah ini guna memastikan kelancaran serta keselamatan perjalanan para peserta mudik.

Selain armada bus, Pertamina juga menyiapkan berbagai fasilitas pendukung bagi peserta, mulai dari ruang istirahat, area bermain anak, hingga konsumsi selama perjalanan.