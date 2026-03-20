Pergerakan penumpang kereta api jarak jauh di wilayah PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menunjukkan angka tinggi pada Jumat (20/3/2026). Tercatat sebanyak 50.636 penumpang berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah ini.

Di sisi lain, jumlah penumpang yang tiba mencapai 18.162 orang, dengan data yang masih bersifat dinamis.

Untuk keberangkatan, Stasiun Pasar Senen menjadi yang tersibuk dengan 18.802 penumpang, diikuti Stasiun Gambir sebanyak 16.847 penumpang dan Stasiun Bekasi 8.647 penumpang.

Sementara untuk kedatangan, volume tertinggi juga terjadi di Stasiun Pasar Senen dengan 7.061 penumpang. Disusul Stasiun Gambir 4.559 penumpang dan Stasiun Jatinegara sebanyak 2.343 penumpang.

Secara umum, KAI Daop 1 Jakarta mencermati tingginya antusiasme masyarakat menggunakan kereta api selama masa Angkutan Lebaran yang berlangsung sejak 11 Maret hingga 1 April 2026.

Hingga Jumat (20/3/2026) pukul 09.00 WIB, tingkat okupansi kereta api jarak jauh mencapai 71 persen, dengan total tiket terjual sebanyak 767.829.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyebut tren keberangkatan terus mengalami peningkatan sejak awal periode Angkutan Lebaran.

“Pada periode 11 hingga 20 Maret 2026, tercatat sebanyak 482.596 penumpang telah diberangkatkan dari wilayah Daop 1 Jakarta. Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” kata Franoto dalam keterangan pada Jumat (20/3/2025).

Ia menambahkan, periode 11–20 Maret 2026 menjadi fase dengan penjualan tiket tertinggi pada masa pra-Lebaran. Puncaknya terjadi pada 18 Maret dengan total penjualan mencapai 53.576 tiket.

Pada masa tersebut, ketersediaan kursi semakin menipis dan sejumlah perjalanan hampir penuh atau fully booked.

Dari total kapasitas 1.083.623 kursi kereta api jarak jauh, saat ini masih tersedia 312.618 kursi untuk keberangkatan periode 20 Maret hingga 1 April 2026.

Rinciannya meliputi 195.344 kursi kelas eksekutif, 100.047 kursi ekonomi komersial, serta 17.227 kursi ekonomi PSO.

Sementara untuk periode arus balik pada 23 Maret hingga 1 April 2026, masih tersisa sekitar 301.715 kursi yang dapat dipesan masyarakat.