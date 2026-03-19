Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur masih dikerumuni warga yang ingin pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dua hari menuju lebaran. Sebanyak 1.972 pemudik berangkat dari terminal ini.

“Hari ini sebanyak 155 bus yang berangkat dengan jumlah penumpang 1.972 dari Terminal Pulo Gebang,” kata Daryanto kepada Inilah.com, selaku komandan regu terminal, Kamis (19/3/2026)

Adapun total keseluruhan selama arus mudik lebaran tahun 2026 ini, sudah sebanyak 5.072 bus yang berangkat mengantar warga pulang ke kampungnya masing-masing.

Daryanto menambahkan, data ini akan terus bertambah ke siang sampai malam hari seiring arus mudik berlangsung. Kebanyakan warga bepergian ke Pulau Jawa.

“Jawa Tengah. Pemalang, Purwokerto sampai Solo. Jawa Timur juga terpantau ramai, seperti Malang dan Surabaya,” sambungnya.

Ia pun mengimbau para penumpang agar selalu menjaga kesehatan dan menjaga barang bawaannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jaga barang bawaannya, jaga kesehatan ya . Semoga selamat sampai ke tujuannya,” ucap Daryanto.