Aktivitas pemudik mulai terlihat ramai di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, menjelang Lebaran 2026. Sejumlah calon penumpang kereta api tampak memadati area ruang tunggu stasiun sambil membawa koper, tas besar, hingga kardus berisi barang bawaan untuk perjalanan mudik.

Berdasarkan pantauan Inilah.com di lokasi, penumpang terlihat memenuhi kursi-kursi ruang tunggu. Sebagian duduk sambil memegang tiket dan memantau jadwal keberangkatan di layar informasi, sementara lainnya duduk di atas koper sembari menunggu waktu naik kereta.

Sejumlah porter berseragam biru juga tampak hilir mudik membantu penumpang mengangkut barang bawaan menuju area keberangkatan.

Di beberapa sudut stasiun terlihat keluarga yang datang bersama anak-anak hingga rombongan penumpang yang memanfaatkan waktu menunggu dengan berbincang atau bermain ponsel. Suasana ramai juga terlihat dari aktivitas keluar masuk penumpang yang datang silih berganti.

Calon penumpang kereta api menunggu jadwal keberangkatan di ruang tunggu Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026). Arus mudik menggunakan kereta api mulai terlihat seiring meningkatnya jumlah penumpang di wilayah KAI Daop 1 Jakarta.

Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 52.008 pemudik menggunakan kereta api jarak jauh dari berbagai stasiun di wilayah PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta.

Dari jumlah tersebut, Stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi sebanyak 19.745 pelanggan, disusul Stasiun Gambir sebanyak 16.528 pelanggan, serta Stasiun Bekasi sebanyak 6.941 pelanggan.

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan meningkatnya aktivitas pelanggan menunjukkan arus mudik menggunakan kereta api mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir.