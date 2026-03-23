Memang sudah sewajarnya PT Jasamarga Transjawa Tol mengatur lalu lintas, agar tidak terulang kemacetan horor seperti yang terjadi pada Kamis (19/3).

Jangan hanya fokus mencari untung alias cuan saat mudik 2026, optimalkan layanan bagi pengguna jalan tol.

Tentu saja, Jasamarga Transjawa Tol menjalin kolaborasi dengan kepolisian, memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di jalur balik Lebaran dari KM 70 sampai KM 36 arah Jakarta ruas Tol Jakarta-Cikampek, Senin petang (23/3/2026).

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo menyampaikan, contraflow (pengaturan lalu lintas yang mengubah arah normal arus kendaraan) diterapkan atas diskresi pihak kepolisian.

"Rekayasa lalu lintas berupa contraflow diberlakukan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas pada periode arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah serta mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way lokal," kata Ria di Karawang, Jawa Barat, Senin (23/3/2026).

Kali ini contraflow diberlakukan dari KM 70 sampai KM 36 arah Jakarta ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 18.19 WIB. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini merupakan upaya bersama untuk menjaga kelancaran arus kendaraan pada periode arus balik lebaran.

"Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan secara situasional atas diskresi pihak kepolisian dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan," katanya.

Selama musim arus balik lebaran ini PT Jasamarga Transjawa Tol bersama pihak kepolisian terus melakukan pemantauan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

PT Jasamarga Transjawa Tol mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol Trans Jawa untuk tetap mengutamakan keselamatan, merencanakan waktu perjalanan dengan baik, serta memastikan kendaraan dalam kondisi prima dan laik jalan.