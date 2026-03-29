Polres Cianjur, Jawa Barat (Jabar) melakukan dua kali sistem satu arah guna mengimbangi kepadatan arus kendaraan di jalur Bogor yang berdampak terjadinya antrean di jalur Puncak-Cianjur pada hari terakhir libur lebaran, Minggu (29/3/2026).

Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi mengatakan volume kendaraan pemudik dengan tujuan balik semakin landai, namun volume kendaraan dengan tujuan wisata masih tinggi sehingga sejumlah rekayasa arus dilakukan.

"Betul kami melakukan dua kali sistem satu arah guna mencegah terjadinya antrean panjang di jalur Puncak Cianjur seiring padatnya kendaraan di wilayah hukum Bogor pada hari terakhir libur lebaran," katanya di Cianjur, Minggu (29/3/2026).

Dia menjelaskan kendaraan yang melintas di jalur utama Cianjur sejak pagi hingga siang normal lancar, hanya di sejumlah titik rawan seperti Pasar Ciranjang, Jalan Raya Pacet-Cipanas, dan Pasar Cipanas terjadi antrean dengan laju merayap namun tidak sampai memanjang termasuk di kawasan Puncak-Cianjur.

Sistem satu arah diberlakukan pada pagi dan siang guna mengantisipasi saat petang ketika volume kendaraan kembali meningkat seiring tutupnya destinasi wisata di kawasan Puncak-Cipanas dan kendaraan pemudik berbaur dengan wisatawan.

"Menjelang petang arus kendaraan dapat melintas normal dan lancar, namun secara situasional sistem satu arah dapat kembali dilakukan ketika terjadi antrean dengan ekor lebih dari lima kilometer," katanya.

Seiring cuaca ekstrem dengan kabut tebal yang masih terjadi di kawasan Puncak-Cianjur, pihaknya meminta pengendara untuk selalu waspada dan berhati-hati menjaga jarak aman dan menyalakan lampu utama kendaraan.

Pengendara wajib mematuhi aturan lalulintas dan anjuran petugas agar aman, nyaman, dan selamat selama dalam perjalanan, tidak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi saat hujan serta tidak memarkir kendaraan di bawah pohon rawan tumbang.