Gelombang pemudik yang meninggalkan wilayah Jabodetabek mulai terlihat pada H-5 Lebaran atau Senin (16/3/2026). Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat sebanyak 83.510 kendaraan mulai bergerak menuju arah Merak dan Puncak, Bogor.

Senior General Manager JMT Widiyatmiko Nursejati mengungkapkan, angka tersebut merupakan akumulasi kendaraan yang melintasi Gerbang Tol (GT) Cikupa dan GT Ciawi 1.

"Naik sebanyak 7,82 persen dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 77.455 kendaraan transaksi," kata Widiyatmiko dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Jika dibedah, GT Cikupa mencatat 48.217 kendaraan melintas, atau naik 3,33 persen dari kondisi normal. Sementara itu, lonjakan lebih tinggi terjadi di GT Ciawi 1 arah Puncak dengan 35.293 kendaraan, meningkat 14,62 persen dibanding lalu lintas normal yang biasanya hanya 30.790 kendaraan.

Untuk wilayah Jawa Barat, tren serupa juga mulai tampak. Total 70.386 kendaraan melintas menuju arah Bandung dan Rancaekek, naik 9,58 persen dari angka normal 64.235 kendaraan. Sebaliknya, kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 60.332 unit, naik 6,35 persen dari biasanya.

Secara lebih rinci, kenaikan signifikan terlihat di GT Cileunyi. Sebanyak 36.098 kendaraan terpantau melaju ke arah Rancaekek dan Garut, melonjak 13,66 persen dari lalin normal.

"Sedangkan volume lalu lintas transaksi kembali yang menuju Jakarta melalui GT Cileunyi tercatat sebanyak 31.062 kendaraan atau naik sebesar 9,33 persen dibanding lalu lintas normal sebanyak 28.412 kendaraan," ujar Widiyatmiko.

Sementara itu di GT Pasteur, arus kendaraan yang masuk ke Kota Bandung mencapai 34.288 unit (naik 5,59 persen). Sedangkan kendaraan yang meninggalkan Bandung menuju Jakarta melalui pintu tol yang sama tercatat 29.270 unit (naik 3,35 persen).

Meski angka-angka ini sudah menunjukkan kenaikan, Jasa Marga memperingatkan bahwa kondisi ini belum mencapai titik tertinggi.