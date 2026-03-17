Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mencatat mayoritas pemudik masih berada di Jakarta hingga H-5 Lebaran. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengungkapkan, sebanyak 72 persen kendaraan pemudik tercatat belum memulai perjalanan keluar dari ibu kota.

Hingga Senin (16/3/2026), dari total proyeksi 3,5 juta kendaraan, baru sekitar 28 persen yang terpantau telah meninggalkan Jakarta menuju arah Jawa maupun Sumatera.

"Proyeksi 3,5 juta kendaraan yang meninggalkan ke Trans Jawa, Jawa Barat hingga ke Cikupa, Banten dan Sumatera, sampai sekarang 28 persen yang sudah meninggalkan Jakarta. Oleh sebab itu kami masih mengelola kurang lebih 72 persen lagi," ujar Agus kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Puncak Mudik dan Skema One Way

Melihat tren di lapangan, puncak arus mudik gelombang kedua diperkirakan bakal terjadi pada Rabu (18/3) besok. Untuk mengantisipasi kemacetan total, Polri menjadwalkan penerapan skema one way nasional mulai siang hari.

"Puncak arus mudik yang akan diperkirakan adalah tanggal 18. Jadi tanggal 18 itu nanti antara jam 10 sampai jam 12 akan kita berlakukan One Way Nasional arus mudik," tutur Agus.

Selain jalur utama, Polri juga mengoperasikan sejumlah ruas tol fungsional untuk memecah kepadatan arus, terutama di titik-titik rawan kemacetan arteri.

"Ada pengalihan tol fungsional di Japek Selatan. Nanti ini sangat strategis untuk memecah pada saat arus balik, jadi Sadang sampai ke Deltamas sampai Setu ini bisa digunakan. Termasuk di Bocimi, Parungkuda sampai Karangtengah sehingga nanti yang harusnya jalan arteri Cibadak ini nanti bisa terurai," katanya.

Agus menambahkan beberapa ruas fungsional lain juga sudah siap digunakan. "Termasuk juga yang ada di Solo-Jogja, yang dari Probolinggo ke Besuki sampai Paiton, termasuk dari Semarang-Bawen sampai Ambarawa sudah difungsionalkan," imbuhnya.

Jadwal dan Lokasi Rekayasa Lalu Lintas

Berikut adalah rincian jadwal penerapan rekayasa lalu lintas yang meliputi one way, contraflow, serta ganjil genap:

1. Sistem Satu Arah (One Way)

Berlaku dari KM 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 421 Tol Semarang-Solo.

Arus Mudik: Selasa (17/3/2026) pukul 12.00 WIB hingga Jumat (20/3/2026) pukul 24.00 WIB.

Arus Balik: Senin (23/3/2026) pukul 12.00 WIB hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 WIB.

2. Contraflow

Arus Mudik (KM 47 - KM 70): 17-20 Maret (24 jam), serta 21-22 Maret pada jam-jam tertentu.

Arus Balik (KM 70 - KM 47): 23-29 Maret 2026.

Tol Jagorawi (Arah Jakarta): KM 21 s.d KM 8 pada 24 dan 29 Maret pukul 14.00-19.00 WIB.

3. Ganjil Genap

Arus Mudik: 17 Maret pukul 14.00 WIB s.d 20 Maret pukul 24.00 WIB. Berlaku di KM 47 Japek hingga KM 414 Semarang-Batang, serta KM 31 s.d KM 98 Tangerang-Merak.

Arus Balik: 23 Maret pukul 00.00 WIB s.d 29 Maret pukul 24.00 WIB pada ruas yang sama.

Pemerintah mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan dengan cermat, memperhatikan tanggal keberangkatan serta angka pelat nomor kendaraan. Informasi terkini juga perlu dipantau karena rekayasa lalu lintas dapat berubah mengikuti kondisi di lapangan.