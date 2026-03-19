Perjalanan mudik yang dilakukan saat bulan Ramadan kerap menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam, terutama terkait kewajiban berpuasa. Dalam kondisi safar atau perjalanan jauh, Islam memberikan keringanan (rukhsah) bagi umat Muslim untuk tidak menjalankan puasa, dengan ketentuan tertentu.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan perjalanan jauh, termasuk mudik, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun, kebolehan tersebut tetap disertai dengan etika yang perlu dijaga.

“Sebisa mungkin tidak makan dan minum secara terbuka di hadapan orang yang sedang berpuasa. Itu bagian dari adab yang harus diperhatikan,” ujar Arsad di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Dalam kajian fikih, kebolehan tidak berpuasa saat safar memiliki dasar kuat dalam Al-Qur’an, khususnya pada Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain setelah Ramadan.

Meski demikian, Arsad menegaskan bahwa tetap berpuasa saat mudik memiliki nilai keutamaan tersendiri, selama kondisi fisik masih memungkinkan dan tidak menimbulkan kesulitan.

“Apabila seseorang masih mampu berpuasa saat safar, maka itu lebih baik dan memiliki keutamaan,” katanya.

Penjelasan ini juga diperkuat oleh sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Darda, disebutkan bahwa dalam perjalanan yang sangat panas, hanya Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah yang tetap berpuasa. Riwayat ini tercantum dalam kitab hadis sahih seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Arsad menekankan bahwa pilihan untuk berpuasa atau tidak saat mudik kembali pada kondisi masing-masing individu. Islam memberikan fleksibilitas agar ibadah tidak menjadi beban yang memberatkan.

Ia juga mengingatkan para pemudik untuk tidak memaksakan diri apabila kondisi tubuh tidak memungkinkan. Dalam perjalanan panjang, kelelahan dan dehidrasi bisa menjadi faktor yang mengganggu kesehatan.

“Kalau dalam perjalanan merasa lelah, jangan dipaksakan. Silakan manfaatkan masjid-masjid yang menjadi bagian dari program Masjid Ramah Pemudik sebagai tempat beristirahat,” ujarnya.