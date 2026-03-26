PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat volume kendaraan melintas di Ruas Mohammed Bin Zayed (MBZ) masih tinggi. Hal ini sejalan dengan imbauan pemerintah untuk menghindari puncak arus balik Lebaran pada 28-29 Maret 2026.

Direktur Utama PT JJC Hendri Taufik menyatakan pengguna jalan disarankan untuk dapat mengatur waktu perjalanan seiring dengan tingginya volume kendaraan yang kembali menuju Jakarta pada periode arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Kami mengimbau pengguna jalan merencanakan perjalanan di luar waktu puncak yang telah diprediksi agar dapat terhindar dari kepadatan arus balik," katanya di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/3/2026).

Dia meminta para pengguna jalan yang hendak melanjutkan perjalanan sebelum melintas di akses masuk Ruas Jalan Layang MBZ untuk dapat memanfaatkan program potongan tarif tol sebesar 30 persen selama dua hari ke depan mulai hari ini.

Diskon tarif tol ini berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Kalikangkung di Semarang menuju Gerbang Tol Cikampek Utama, Kabupaten Karawang yang juga menjadi akses jalan sebelum memasuki Ruas MBZ.

Hendri menyebut tinggi volume lalu lintas melalui Ruas Jalan MBZ masih terjadi hingga Rabu (25/3) dengan total 53.189 kendaraan kembali menuju Jakarta, naik 140,78 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 22.090 kendaraan.

Sementara pada arah sebaliknya atau meninggalkan Jakarta, tercatat sebanyak 29.502 kendaraan, meningkat 35,41 persen dibandingkan lalu lintas normal sebesar 21.787 kendaraan.

"Perbandingan volume kendaraan pada kedua arah menunjukkan bahwa arus lalu lintas di Ruas Jalan Layang MBZ masih didominasi oleh kendaraan menuju Jakarta," katanya.

Pihaknya terus mengimbau segenap pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima serta menjaga kecukupan daya listrik maupun bahan bakar minyak.

Selanjutnya, mengantisipasi potensi perubahan cuaca khususnya kondisi hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang dan kondisi permukaan jalan sehingga perjalanan dapat berlangsung aman dan nyaman hingga sampai ke tempat tujuan.