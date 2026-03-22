Warga kawasan Jabodetabek memadati Kereta Rel Listrik (KRL) tujuan Bogor dan Jakarta Kota sejak Minggu pagi, sebagai transportasi alternatif lintas kota untuk bersilaturahmi merayakan hari kedua (H+1) Idul Fitri 1447 Hijriah.



Salah satu penumpang, Rina (32) warga Bekasi, mengaku sengaja bepergian ke Bogor dengan KRL untuk bersilaturahmi sekaligus menghabiskan waktu libur bersama keluarga, meskipun padat penumpang.

"Saya mau ke Bogor, mau silaturahmi sekalian jalan-jalan. Memang dari pagi sudah ramai, tapi masih bisa masuk kereta walau harus berdiri," kata Rina saat ditemui di peron tujuan Bogor di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu (22/3/2026).

Rina sengaja menggunakan KRL untuk menghindari kemacetan. Selain itu, ongkos menggunakan KRL lebih murah dan waktu tempuh perjalanannya lebih efisien.

"Kalau naik KRL lebih enak aja, tiket tap kartu lebih murah, kemudian naik KRL tidak macet, juga lebih cepat sampai. Hanya saja penuh dan berdesakan," ungkap Rina.

Hal serupa disampaikan Andi (37), warga Jakarta Timur, yang hendak menuju kawasan Jakarta Kota. Dia mengaku sudah memperkirakan kepadatan penumpang pada masa libur Lebaran.

"Memang sudah biasa kalau Lebaran begini ramai. Saya mau ke Kota, mau jalan-jalan sama istri dan anak. Tadi sempat nunggu dua kereta karena penuh," kata Andi.

Adapun arus pergerakan masyarakat di wilayah Jabodetabek masih terpantau tinggi. Pantauan di beberapa stasiun transit, seperti Stasiun Manggarai dan Jatinegara menunjukkan peron dipenuhi penumpang sejak pagi hingga sore hari.

Mayoritas pengguna KRL merupakan warga yang memanfaatkan momen libur Lebaran untuk bersilaturahmi ke rumah kerabat, berwisata, maupun sekadar berkeliling kota.

Kepadatan penumpang tidak hanya terjadi di dalam kereta, tetapi juga di area gate masuk dan loket.

Antrean terlihat mengular, terutama di stasiun-stasiun besar dan titik transit. Meski demikian, arus penumpang masih terpantau lancar dengan pengaturan dari petugas.

Petugas di lapangan juga tampak sigap mengatur alur penumpang dan memberikan imbauan agar pengguna tetap menjaga keselamatan serta mematuhi aturan selama berada di stasiun maupun di dalam kereta.

Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan, seiring masa libur Lebaran.