Libur Lebaran 2026 akan berakhir hari ini bagi anak-anak sekolah. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengungkapkan bila pergerakan pemudik di Stasiun Pasar Senen masih cukup tinggi.

"Volume kedatangan tanggal 29 Maret 2026 di Stasiun Pasar Senen sebanyak 18.753 penumpang, sementara keberangkatan sejumlah 13.452 penumpang dari Stasiun Pasar Senen," ungkap Franoto kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Ia mengatakan pada periode arus balik yang dimulai dari tanggal 23 Maret hingga 1 April 2026, penumpang yang tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta kebanyakan berasal dari kota-kota yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Kebanyakan berasal dari kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY serta Jawa Barat seperti Semarang, Yogyakarta, Surabaya , Jember, Purwokerto, Bandung, Malang, Solo, Tegal, Madiun, dan Kutoarjo," jelasnya.

Pada masa arus balik ini, KAI menyediakan diskon promo silaturahmi 20 persen untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi Kereta Api di masa Angkutan Lebaran.



"Periode promo ini khusus keberangkatan dari tanggal 25 Maret hingga 1 April 2026 dengan 61 perjalanan KA keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen," ungkapnya.