Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung memprediksi puncak arus balik di Jalur Nagreg dari arah Garut maupun Tasikmalaya terjadi Selasa ini (24/3/2026) atau bertepatan dengan hari terakhir cuti bersama.

Koordinator Humas Pos Pengamanan Lebaran Dishub Kabupaten Bandung, Eric Alam Prabowo mengatakan, arus kendaraan yang kembali ke arah Bandung sudah mulai meningkat sejak pagi hari. “Puncak pertama diperkirakan terjadi hari ini, bertepatan dengan hari terakhir libur sebelum masuk kerja,” kata Eric di Bandung.

Ia menjelaskan, arus balik di jalur Nagreg diprediksi terjadi dalam dua gelombang. Selain puncak pertama hari ini, puncak kedua diperkirakan terjadi pada Sabtu (28/3/2026) dan Minggu (29/3/2026).

“Hal ini karena masih ada masyarakat yang tidak terikat jadwal kerja dan memilih untuk mudik pada akhir pekan nanti,” ujarnya.

Strategi Satu Arah Sepenggal

Sementara itu, Direktur Binmas Polda Jabar, Kombes Pol Wadi Sa’bani mengatakan, pihaknya akan menerapkan strategi satu arah sepenggal di jalur selatan, khususnya dari arah Tasikmalaya dan Garut menuju Bandung.

Ia mengatakan, sistem tersebut dinilai efektif untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur dengan banyak tikungan, tanjakan, dan turunan.

“Kita lakukan one way sepenggal ketika terjadi perlambatan agar arus kendaraan tetap mengalir,” ujarnya.

Sistem satu arah yang disiapkan, kata dia, dilakukan di sejumlah titik rawan gangguan, kemudian juga melakukan penarikan ke daerah Malangbong apabila ujung antrean kendaraan sampai wilayah Gentong di Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Limbangan ke arah Bandung atau ke jalur yang landai.