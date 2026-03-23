Arus mudik masih mewarnai suasana Jakarta pada H+1 Idul Fitri 1447 Hijriah, Minggu (22/3/2026). Masih banyak pemudik yang hari Minggu berangkat dari stasiun-stasiun kereta dan terminal-terminal bus di Jakarta menuju ke berbagai daerah.

"Total ada 41.754 orang yang berangkat dari stasiun kereta di wilayah kerja Daop I Jakarta pada H+1 Lebaran," tulis keterangan PT KAI di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Stasiun Pasar Senen menjadi tempat keberangkatan 19.604 penumpang dan Stasiun Gambir menjadi tempat keberangkatan 14.714 orang pemudik pada hari itu.

Sejumlah pemudik menyatakan memilih berangkat pulang ke kampung pada H+1 Idul Fitri guna menghindari kepadatan dan harga tiket mahal.

Lalu Lintas Kendaraan

Lalu lintas kendaraan di jalan raya juga masih ramai pada Minggu (22/3/2026). Polri mencatat pada hari itu ada 2.007.253 kendaraan yang keluar dari Jakarta.

Di Karawang, Jawa Barat, PT Jasamarga Transjawa Tol dan kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek dari KM 55 sampai KM 70 arah Cikampek untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan.

Jakarta juga bersiap menyambut orang-orang yang kembali dari kampung halaman pada H+1 Lebaran.

Menurut data PT KAI DAOP I pada Minggu (22/3) ada 41.663 orang yang tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Bekasi, Stasiun Cikampek, Stasiun Jatinegara, Stasiun Cikarang, dan Stasiun Karawang.