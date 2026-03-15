Arus kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju jalur Trans Jawa mulai meningkat pada H-6 Lebaran 2026. Hingga Minggu siang, puluhan ribu kendaraan tercatat melintasi Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat.

Berdasarkan data hingga pukul 12.44 WIB, sebanyak 23.610 kendaraan melintas dari arah Jakarta menuju timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada H-7 Lebaran, Sabtu (14/3), yang mencatatkan 20.665 kendaraan.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 13.10 WIB menunjukkan arus lalu lintas relatif ramai, namun tetap mengalir lancar. Kendaraan yang melintas didominasi minibus, bus, serta truk dengan dua sumbu.

Adapun truk dengan tiga sumbu sudah jarang terlihat melintas setelah pembatasan diberlakukan mulai pukul 12.00 WIB. Pembatasan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pengaturan lalu lintas selama masa mudik Lebaran 2026.

Meski volume kendaraan meningkat, tidak terlihat antrean panjang di sejumlah gardu tol menuju arah Palimanan atau jalur Trans Jawa dari Jakarta.

Sementara itu, dari arah sebaliknya, yakni Palimanan menuju Jakarta, tercatat sebanyak 8.093 kendaraan melintasi GT Cikampek Utama. Jumlah tersebut hampir sepertiga dari total kendaraan yang menuju arah timur.

Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada masa mudik Lebaran, PT Jasa Marga sebelumnya telah menambah jumlah gardu yang beroperasi di gerbang tol tersebut.

"Gerbang Tol Cikampek Utama yang biasanya mengoperasikan 15 gardu, saat ini kami tingkatkan menjadi 19 gardu yang berfokus melayani kendaraan dari arah Jakarta menuju timur Trans Jawa," ujar Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol, Ria Marlinda Paalo kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/3).

Ria menyebutkan, peningkatan arus kendaraan sebenarnya mulai terlihat sejak 11 Maret 2026, meskipun belum terlalu signifikan.

“Kalau terhitung sampai dengan tanggal 11 hingga 13 Maret, perhitungan kami sudah mencapai sekitar 108 ribu kendaraan yang melewati Gerbang Tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju timur Trans Jawa. Jadi memang sudah terlihat lonjakan yang cukup tinggi," kata dia.

Meski demikian, hingga saat ini belum diberlakukan rekayasa lalu lintas di ruas tol tersebut.

"Baik 'one way' maupun 'contra flow'. Untuk saat ini memang belum ada rekayasa lalu lintas sama sekali, karena seluruh lonjakan kendaraan masih dapat diantisipasi dengan baik," kata Ria.