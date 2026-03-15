Situasi pemudik H-6 menuju Lebaran 2026 di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur, mulai ramai. Pantauan Inilah.com di lokasi, Minggu (15/3/2026), sejak pukul 11.00 WIB warga sudah memadati area tunggu keberangkatan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP).

Komandan Regu (Danru) Terminal Terpadu Pulo Gebang, Harjo, mengatakan sebanyak 1.533 penumpang atau 139 bus telah berangkat meninggalkan Jakarta pada hari ini.

“Yang hari ini berangkat, busnya sejumlah 139 bus dengan penumpang 1533. Dengan tujuan Sumatera, Lubuklinggau, Bengkulu dan kebanyakan Jawa Tengah,” kata Harjo saat ditemui di lokasi, Jakarta Timur, Minggu (15/3/2026).

Ia menambahkan rute tersebut meliputi Pekalongan, Purwokerto, Wonosobo, Solo, Jepara, dan Pati. Selain itu, ada pula bus yang menuju wilayah Jawa Timur, seperti Madura, serta ke Jawa Barat seperti Tasikmalaya dan Kuningan.

Jumlah keberangkatan tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah hingga sore hingga malam hari. Karena itu, Harjo mengimbau para pemudik agar tetap berhati-hati selama perjalanan serta menjaga barang bawaan masing-masing.

“Untuk pemudik kami imbau untuk selalu hati-hati di jalan dan jangan lupa barang bawaan, jangan sampai tertinggal,” tegas Harjo.

Bagi pemudik yang membawa anak-anak, Terminal Pulo Gebang juga menyediakan pos bermain anak sebagai fasilitas bagi keluarga yang menunggu jadwal keberangkatan bus.