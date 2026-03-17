Arus lalu lintas di ruas jalan Tol Cikopo-Palimanan dari arah Cikopo menuju Cirebon, Jawa Barat, mengalami peningkatan saat H-4 Lebaran 2026 atau Selasa.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo, dalam keterangannya di Subang, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026), menyebutkan terhitung Selasa pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB arus lalu lintas cukup padat.

Astra Tol Cipali mencatat sekitar 22 ribu kendaraan melintasi ruas jalan Tol Cipali Cikopo menuju Cirebon dalam kurun waktu tersebut. Volume lalu lintas itu meningkat 22,2 persen dibandingkan volume pada waktu yang sama pada hari sebelumnya.

Untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya, terdapat sekitar 8 ribu kendaraan melintasi ruas Tol Cipali dari arah Cikopo menuju Jakarta. Jumlah kendaraan yang melintas itu meningkat 2,2 persen dibandingkan pada waktu yang sama pada hari sebelumnya.

Ardam menyebutkan, secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali terpantau meningkat 9,2 persen dibandingkan volume pada jam yang sama kemarin.

Rest Area Ramai

Dari sisi layanan pengguna jalan, kondisi rest area di sepanjang ruas Tol Cipali terpantau ramai pengunjung namun kapasitas parkir masih tersedia.

Pihak Astra Tol Cipali mengimbau pengguna jalan untuk membatasi waktu istirahat maksimal 30 menit, sehingga fasilitas rest area dapat digunakan secara bergantian oleh pengguna jalan lainnya.

Selain itu, pengguna jalan juga dapat memanfaatkan fasilitas di luar jalan tol dengan keluar melalui gerbang tol terdekat untuk beristirahat dan masuk kembali tanpa dikenai biaya tambahan.

Ketentuan itu berlaku karena sistem transaksi pada jaringan Tol Trans-Jawa menggunakan sistem tertutup, sehingga tarif tol tetap dihitung berdasarkan jarak tempuh perjalanan.