Pemudik terus memadati Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur jelang empat hari menuju Lebaran 2026. Selasa (17/3/2026) pagi, sebanyak 109 bus meninggalkan Jakarta menuju Pulau Sumatera dan Jawa Tengah serta Jawa Timur.

Komandan Regu (Danru) Terminal Pulo Gebang, Anwar Mansyur menyebutkan data itu berdasarkan rekapitulasi sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB.

“Keberangkatan 109 kendaraan bus, dengan 1.308 penumpang untuk shift 1. Untuk saat ini didominasi jurusan Jawa tengah dan Jawa timur,” kata Anwar kepada Inilah.com, Selasa (17/3/2026).

Sementara itu, untuk kedatangan sendiri sebanyak 186 kendaraan bus dengan 573 penumpang. Anwar menekankan data ini akan terus bertambah ke sore sampai malam hari.

“Terminal Terpadu Pulo Gebang juga pagi tadi menggelar pelepasan mudik gratis 2026, berkolaborasi dengan Kemenhub,” sambung dia.

Puncak Arus Mudik 18 Maret

Sebelumnya, Komandan Regu (Danru) Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, Harjo menyebut pihaknya memprediksi lonjakan arus mudik dari terminal tersebut akan terjadi pada 18 Maret 2026. Ia mengatakan data penumpang yang berangkat setiap hari terus meningkat.

“Diperkirakan lonjakan terjadi tanggal 18 besok, 18 lusa ya. Karena tanggal 17 Maret itu masa orang kerja terakhir, jadi kemudian 18 pagi sampai malam terjadi lonjakan penumpang,” kata Harjo saat ditemui di lokasi, Minggu (15/3/2026).

Pada Minggu, sebanyak 139 bus atau 1.533 penumpang tercatat akan meninggalkan Jakarta menuju kampung halaman menjelang Lebaran 2026. Harjo menjelaskan mayoritas bus yang berangkat masih menuju wilayah Jawa Tengah.

“Hari ini mayoritas masih Jawa Tengah. Meliputi Pekalongan, Purwokerto, Wonosobo, Solo, Jepara, dan Pati,” jelasnya.

Harjo juga mengimbau para pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan serta menjaga barang bawaan masing-masing.