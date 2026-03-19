Sebanyak 18.852 pemudik tercatat berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada H-2 Lebaran 2026, menjadikannya stasiun dengan volume keberangkatan tertinggi di wilayah Daop 1 Jakarta.

Secara keseluruhan, pada Kamis (19/3/2026), jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari Daop 1 Jakarta mencapai 52.330 orang, sementara penumpang yang datang tercatat sebanyak 27.741 orang.

"Pada data dinamis atau bisa berubah volume keberangkatan Daop 1 52.330 sementara volume kedatangan 27.741," kata Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, Kamis.

Data PT KAI juga menunjukkan Stasiun Gambir menjadi titik keberangkatan terbesar kedua dengan 16.845 penumpang. Sementara itu, sejumlah stasiun lain seperti Bekasi, Cikarang, Jatinegara, hingga Karawang turut melayani arus mudik, meski dengan jumlah yang lebih kecil.

Satu Juta Kursi untuk Pemudik

PT KAI mencatat, selama masa Angkutan Lebaran yang berlangsung sejak 11 Maret hingga 1 April 2026, telah disiapkan lebih dari 1 juta kursi untuk perjalanan kereta api jarak jauh.

Dari total kapasitas tersebut, sebanyak 756.929 tiket sudah terjual dengan tingkat okupansi sekitar 70 persen. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring mendekatnya Hari Raya Idul Fitri.

Pantauan inilah.com, antrean penumpang tampak mengular di depan pintu keberangkatan kereta. Meskipun volume penumpang meningkat drastis, alur masuk menuju peron tetap terkendali dengan penjagaan ketat dari petugas KAI dan bantuan para porter berseragam kuning yang membantu barang bawaan pemudik.