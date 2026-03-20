Lebaran 2026 tinggal menghitung jam, para pemudik yang ingin berangkat ke kampung halaman, mulai terlihat sepi keberadaannya di Terminal Kampung Rambutan yang berada di Jakarta Timur (Jaktim).

Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain menyatakan hingga siang ini hanya memberangkatkan 28 bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan 7 bus TransJabodetabek.

"Per hari ini, Jumat 20 Maret 2026 terdapat 28 bus AKAP yang berangkat dengan 325 penumpang. Sementara untuk TransJabodetabek memberangkatkan 7 bus dengan 39 penumpang," jelas Revi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Berdasarkan pantauan inilah.com di lokasi, memang kondisi ruang tunggu terminal tampak sangat sepi dibanding hari kemarin, Kamis (19/3). Bahkan tak sedikit para calon penumpang yang menunggu keberangkatan bus, dapat tiduran di atas kursi ruang tunggu tersebut.

Beberapa penumpang yang baru berangkat hari ini mengatakan, bila mereka memang sengaja memesan tiket h-1 agar tak berdesak-desakan saat menunggu di terminal.

"Sengaja memang beli tiket berangkatnya h-1 Lebaran, biar pas nunggu di terminal tuh enggak sumpek karena banyak yang mudik," kata Aji.

Erna yang akan mudik ke Garut, juga menyebut selain menunggu situasi landai, ia memilih baru berangkat jelang lebaran yang jatuh pada Sabtu (21/3), agar tak terlalu lama berada di kampung halaman dan meninggalkan ibu kota.