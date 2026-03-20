Gelombang arus mudik mencapai puncaknya pada H-1 Lebaran 2026. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, terpantau disesaki ribuan calon penumpang yang hendak pulang ke kampung halaman, Jumat (20/3/2026) siang.

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean panjang mengular di pintu masuk menuju peron. Para pemudik tampak tertib menggenggam tiket dan identitas diri, menunggu giliran pemeriksaan petugas sebelum naik ke kereta api jarak jauh.

Berbagai pemandangan khas mudik terlihat jelas: koper-koper besar, tas ransel yang penuh, hingga tumpukan kantong belanjaan berisi oleh-oleh. Di area dalam stasiun, kepadatan tak terelakkan.

Sejumlah penumpang terpaksa duduk di lantai dan pinggir jalur pejalan kaki demi melepas lelah sembari menanti jadwal keberangkatan kereta.

Meski volume penumpang membeludak, situasi tetap terkendali. Petugas keamanan dan pelayanan stasiun berjaga ketat di sejumlah titik strategis untuk mengatur alur penumpang guna mencegah penumpukan berlebih, terutama di akses krusial menuju peron.

Data Keberangkatan Melambung

Data PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat angka keberangkatan yang cukup fantastis pada Jumat (20/3/2026). Total sebanyak 50.636 penumpang diberangkatkan dari berbagai stasiun di wilayah Daop 1.

Stasiun Pasar Senen masih menjadi primadona sekaligus titik tersibuk dengan catatan 18.802 penumpang. Menyusul di posisi kedua, Stasiun Gambir memberangkatkan 16.847 penumpang, dan Stasiun Bekasi melayani 8.647 penumpang.

"Pergerakan penumpang sangat dinamis dan menunjukkan tren peningkatan signifikan menjelang hari raya," tulis laporan resmi KAI Daop 1 Jakarta.

Arus Kedatangan dan Okupansi Tiket

Tak hanya keberangkatan, arus kedatangan ke Jakarta juga mulai menunjukkan pergerakan. Tercatat 18.162 orang tiba di wilayah Daop 1 Jakarta hari ini. Volume tertinggi kedatangan berada di Stasiun Pasar Senen dengan 7.061 penumpang, disusul Stasiun Gambir 4.559 orang, dan Stasiun Jatinegara 2.343 orang.

Secara akumulatif, antusiasme masyarakat pada masa Angkutan Lebaran 2026 (11 Maret hingga 1 April) tergolong sangat tinggi. Hingga Jumat pagi pukul 09.00 WIB, tingkat okupansi kereta api jarak jauh sudah menyentuh angka 71 persen.