Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) anumerta kepada Brigadir Fajar Permana, anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, yang meninggal dunia saat bertugas mengamankan arus mudik Lebaran 2026.

“Untuk menghargai jasa-jasa almarhum, kami minta untuk dinaikkan pangkat KPLB (kenaikan pangkat luar biasa) anumerta,” kata Sigit di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Sigit juga menyampaikan ucapan belasungkawa atas gugurnya Brigadir Fajar dan mendoakan agar almarhum husnulkhatimah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. “Terima kasih atas darma baktinya dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan/pengabdian terbaik untuk masyarakat dan institusi,” ujarnya.

Brigadir Fajar diketahui meninggal setelah menjalankan tugas di titik-titik pelayanan masyarakat selama arus mudik. “Almarhum diduga kuat mengalami kelelahan fisik yang sangat luar biasa (exhaustion) serta gangguan pernapasan, setelah berjaga di titik-titik pelayanan masyarakat tanpa kenal lelah,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto.

Budi menegaskan dedikasi almarhum merupakan cerminan semangat pengabdian anggota Polri yang menomorsatukan keselamatan pemudik di atas kepentingan pribadi. “Kami sangat kehilangan sosok Bhayangkara muda yang berdedikasi tinggi seperti almarhum Brigadir Fajar Permana. Beliau mengembuskan napas terakhirnya usai menjalankan amanah negara. Dugaan sementara, kondisi fisik almarhum menurun drastis akibat kelelahan setelah bertugas secara maraton di lapangan guna melayani masyarakat,” ujarnya.

Polda Metro Jaya memastikan seluruh hak almarhum akan dipenuhi, termasuk penghormatan terakhir dan santunan bagi keluarga. “Kejadian ini menjadi atensi serius bagi pimpinan untuk terus mengevaluasi dan memantau kondisi kesehatan personel yang masih berjaga di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tambah Budi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri telah menginstruksikan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) untuk lebih proaktif melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi personel yang bertugas di pos pengamanan. Budi menambahkan langkah ini bertujuan memastikan setiap anggota tetap dalam kondisi prima di tengah tingginya tensi tugas operasional selama arus mudik dan balik Lebaran.