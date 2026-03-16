Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi melepas keberangkatan peserta program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelepasan pemudik dilakukan di kawasan Jembatan Toraja, Center Point of Indonesia (CPI), Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Senin (16/3/2026).

Program bertajuk “Mudik Aman Berbagi Harapan” ini disiapkan Pemprov Sulsel untuk membantu masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Usai melepas rombongan pemudik, Andi Sudirman mengatakan kegiatan tersebut digelar bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai upaya mendukung keselamatan perjalanan masyarakat selama arus mudik.

"Kegiatan mudik gratis ini bekerja sama dengan seluruh forkopimda. Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi angka kecakaan sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas," ujar Andi Sudirman Sulaiman, melalui keterangan resmi.

Ia menyebutkan jumlah peserta mudik yang diberangkatkan mendekati 1.000 orang. Untuk mendukung perjalanan para pemudik, pemerintah menyiapkan puluhan kendaraan.

"Total bus yang digunakan 35, ada juga mobil box yang membawa motor pemudik. Jadi mereka kalau sudah sampai bisa gunakan motor agar tidak terlalu kelelahan. Harapan saya seluruh peserta mudik gratis selamat sampai tujuan," harap Gubernur Andi Sudirman.

Armada bus yang mengangkut peserta program mudik gratis Pemprov Sulawesi Selatan bersiap diberangkatkan dari kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Senin (16/3/2026). (Foto: Dok Pemprov Sulsel).

Secara keseluruhan, armada yang digunakan berjumlah 35 unit, terdiri dari 32 bus serta tiga mobil box yang difungsikan untuk mengangkut sepeda motor milik pemudik.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan, Andi Erwin Terwo, menjelaskan bahwa program mudik gratis tersebut melayani sejumlah rute perjalanan dari Makassar menuju berbagai daerah di Sulsel.

Menurut dia, Pemprov Sulsel menyediakan 13 bus besar dengan kapasitas 35 hingga 40 kursi untuk mengangkut sekitar 500 pemudik.

"Rutenya meliputi Makassar-Sinjai, Makassar-Bone, Makassar-Bulukumba, dan Makassar-Selayar. Total pemudik yang berpartisipasi 500 orang menggunakan 13 bus," ujar Andi Erwin Terwo.

Selain dari pemerintah provinsi, program ini juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan milik negara.

Perusahaan asuransi BUMN, PT Jasa Raharja, menyediakan 11 unit bus untuk mengangkut sekitar 250 pemudik dengan tujuan Makassar-Palopo serta Masamba-Malili.

Sementara itu, PT Pertamina menyiapkan enam minibus yang membawa 150 pemudik dengan rute Makassar-Bulukumba-Bone, Makassar-Parepare-Palopo, serta Makassar-Parepare-Mamuju.

Kemudian PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) mengoperasikan dua minibus untuk 50 pemudik dengan tujuan Makassar-Parepare-Sidrap dan Makassar-Bone.

"Terakhir kantor Perwakilan Bulog Sulsel memberikan satu unit armada dengan rute Makassar-Enrekang-Toraja Utara dengan 25 orang pemudik," jelasnya.

Salah satu peserta mudik tujuan Makassar-Masamba, Wawan, mengaku bersyukur bisa mengikuti program tersebut bersama putranya. Ia mengatakan fasilitas yang diberikan cukup membantu para pemudik.