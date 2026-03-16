Arus mudik Lebaran 2026 mulai menunjukkan taringnya. Memasuki H-6 menjelang Hari Raya Idulfitri, ribuan masyarakat mulai memadati pintu-pintu keberangkatan di wilayah Daop 1 Jakarta. Tak tanggung-tanggung, lebih dari 51.000 pemudik dilaporkan telah angkat kaki dari ibu kota menuju kampung halaman pada Senin (16/3/2026).

Stasiun Pasar Senen masih menjadi 'pertempuran' utama bagi para perantau yang ingin merayakan kemenangan di desa atau kampungnya masing-masing. Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengungkapkan bahwa tren pergerakan penumpang terus meroket sejak periode angkutan Lebaran dimulai.

"Secara kumulatif, sejak 11 hingga 16 Maret 2026, tercatat sebanyak 271.309 pelanggan telah berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta," ujar Franoto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Pasar Senen dan Gambir Masih Jadi Primadona

Data harian menunjukkan grafik yang terus menanjak. Pada 14 Maret, sebanyak 51.128 penumpang berangkat, disusul 52.008 penumpang pada hari berikutnya. Untuk hari ini, Senin, angka keberangkatan mencapai 51.584 orang.

Khusus untuk hari ini, Stasiun Pasar Senen menjadi titik terpadat dengan melayani 23.259 penumpang. Sementara itu, Stasiun Gambir menyusul di posisi kedua dengan catatan 17.198 penumpang.

"Namun, data ini masih bersifat dinamis. Angka keberangkatan diprediksi akan terus bertambah seiring mendekatnya hari raya," tambah Franoto.

Sisa Tiket dan Kursi yang Tersedia

Bagi Anda yang belum mengantongi tiket, jangan berkecil hati. KAI Daop 1 Jakarta mencatat bahwa dari total kapasitas 1.076.196 tempat duduk yang disediakan, okupansi saat ini baru menyentuh angka 67 persen. Artinya, masih ada harapan untuk pulang kampung.

Berikut adalah rincian sisa kursi hingga saat ini:

Kelas Eksekutif: Tersedia sisa 214.743 kursi.

Ekonomi Komersial: Tersedia sisa 116.024 kursi.

Ekonomi PSO: Tersedia sisa 23.807 kursi.

Franoto menyebutkan, untuk periode keberangkatan 21 Maret hingga 1 April 2026, rata-rata masih tersedia sekitar 30 ribu kursi per hari. "Masyarakat masih memiliki kesempatan untuk merencanakan perjalanan mudik atau balik," jelasnya.

KA Favorit dan Armada Tambahan

Untuk mengantisipasi lonjakan ini, KAI Daop 1 mengoperasikan 68 perjalanan KA reguler setiap harinya. Tak hanya itu, 13 KA tambahan dari Stasiun Gambir dan 7 KA tambahan dari Stasiun Pasar Senen juga dikerahkan guna memastikan semua penumpang terangkut.

Sejauh ini, beberapa kereta menjadi incaran utama masyarakat (KA Favorit), di antaranya KA Bengawan, KA Airlangga, KA Serayu, KA Kertajaya, KA Jayakarta, dan KA Progo.