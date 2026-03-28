Puncak arus balik Hari Raya Lebaran 2026 di Terminal Tipe A Guntur, Kabupaten Garut, Jawa Barat, diprediksi terjadi pada Sabtu (28/3) ini. Sebelumnya puncak arus balik pertama terjadi pada Selasa (24/3).

"Hari ini gelombang kedua untuk arus balik karena kemarin hari Selasa yang ramai, turun lagi, sekarang (Sabtu) meningkat," kata Kepala Terminal Tipe A Guntur Garut, Bambang Rusdiana di Garut, Sabtu (28/3/2026).

Ia menuturkan Terminal Tipe A Guntur Garut melayani kedatangan dan pemberangkatan bus antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi yang terjadi peningkatan kedatangan saat arus mudik, dan pemberangkatan saat arus balik.

Tercatat puncak pemberangkatan arus balik, kata dia, terjadi pada Selasa (24/3) dengan jumlah penumpang sebanyak 7.449 orang, kemudian hari berikutnya menurun, dan mulai terjadi lagi lonjakan penumpang sampai Sabtu siang sudah mencapai 6.533 orang.

"Siang ini sudah di angka 6.500-an terjadi kenaikan dibanding hari sebelumnya, kemungkinan bertambah karena Senin kegiatan belajar mengajar sudah mulai," katanya.

Ia memprediksi pemudik yang berangkat di Terminal Guntur Garut masih terjadi atau masih ada sekitar 20 sampai 30 persen jumlah penumpang yang belum berangkat dari Terminal Guntur Garut.

Prediksi itu, kata dia, berdasarkan angka perhitungan dari jumlah pendataan kedatangan penumpang selama musim arus mudik, dan saat ini diperkirakan penumpang masih terjadi sampai Minggu (29/3), bahkan masih ada beberapa orang yang melakukan arus balik pada Senin (30/3).

"Kementerian Perhubungan penutupannya sampai Senin, karena kemungkinan ada ceceran (penumpang) yang arus balik karena liburnya panjang," katanya.

Ia menambahkan, saat ini ada tiga perusahaan otobus yakni Primajasa, MGI dan Karuniabakti yang seluruhnya menyiapkan 172 bus berikut ditambah cadangan untuk pelayanan penumpang arus mudik dan balik di Terminal Guntur Garut.

Selama ini, kata dia, semua penumpang terlayani, tidak ada yang telantar atau tidak terangkut, jika terjadi, pihak perusahaan otobus sudah menyiapkan bus cadangan.