PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT) mencatat, total lebih dari 2 juta kendaraan melintas di ruas Tol Regional Nusantara selama periode H-10 hingga H+1 Idulfitri atau 11-22 Maret 2026.

“Secara keseluruhan, total volume lalin di ruas tol Regional Nusantara sebanyak 2.195.490 kendaraan, meningkat sebesar 0,23 persen dibanding normal yaitu 2.190.525 kendaraan,” ujar Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Adapun rincian volume lalu lintas di sejumlah ruas tol Regional Nusantara hingga H+1 Idulfitri adalah sebagai berikut:

Pertama, ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi mencatat 208.430 kendaraan melintas, naik 13,9 persen dibandingkan volume normal 182.993 kendaraan.

Dari jumlah tersebut, 64.206 kendaraan masuk melalui Gerbang Tol (GT) Kualanamu dari arah Bandara Internasional Kualanamu, meningkat 12,12 persen dari kondisi normal. Sementara itu, sebanyak 67.593 kendaraan menuju bandara melalui GT Kualanamu, naik 10,35 persen dibandingkan normal.

Kedua, ruas Tol Balikpapan–Samarinda mencatat volume lalu lintas sebesar 156.669 kendaraan, atau meningkat 22,35 persen dari kondisi normal 128.053 kendaraan.

Ketiga, ruas Tol Manado–Bitung mencatat 83.386 kendaraan melintas, meningkat 5,2 persen dibandingkan volume normal 79.267 kendaraan.

Keempat, ruas Tol Solo–Yogyakarta NYIA Kulon Progo segmen Kartasura–Prambanan mencatat volume lalu lintas sebesar 295.518 kendaraan, atau melonjak 76,53 persen dari kondisi normal 167.402 kendaraan. Sebanyak 146.155 kendaraan tercatat menuju Yogyakarta melalui GT Prambanan, meningkat 69,98 persen dibandingkan volume normal.

Atur Waktu Perjalanan Arus Balik

Rivan mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan arus balik secara bijak dan menghindari puncak kepadatan.

Pengguna jalan juga dapat memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 30 persen yang berlaku di sejumlah ruas tol Jasa Marga Group, termasuk Tol Medan–Belawan–Tanjung Morawa (Belmera) dan Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi.

Diskon tarif tersebut akan kembali diberlakukan pada periode arus balik, yakni pada 26 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga 27 Maret 2026 pukul 24.00 WIB untuk perjalanan menerus.

Jasa Marga juga mengingatkan pengguna jalan tol untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik selama periode libur panjang Idul Fitri.