Menjelang arus mudik Lebaran, Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) mengeluarkan seruan penting kepada seluruh pengurus masjid dan mushalla di Indonesia agar turut berperan aktif melayani masyarakat, khususnya para pemudik yang melakukan perjalanan pulang kampung.

Seruan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DMI, Jusuf Kalla dalam surat edaran PP DMI dikeluarkan pada 13 Maret 2026, yang menekankan pentingnya peran masjid sebagai pusat pelayanan umat, terutama pada momentum Idulfitri yang identik dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi.

Dalam imbauannya, Pimpinan Pusat DMI menyerukan sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan pengurus masjid dan mushalla untuk membantu para pemudik sekaligus menjaga ketertiban ibadah selama Hari Raya.

Masjid Ramah Pemudik

Pertama, PP Dewan Masjid Indonesia mengimbau agar masjid dan mushalla dijadikan tempat ramah pemudik. Hal ini terutama berlaku bagi masjid-mushalla di Pulau Jawa yang setiap tahun menjadi jalur utama perjalanan mudik dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi.

Pengurus masjid diminta menyediakan fasilitas sederhana namun bermanfaat bagi pemudik, seperti tempat atau posko istirahat, minuman ringan atau air minum kemasan, serta membuka masjid selama 24 jam.

“Masjid-Mushalla agar dijadikan tempat ramah pemudik, menyediakan tempat/posko istirahat, menyediakan minuman ringan/botol, dan dibuka 24 jam bagi para pemudik, khususnya masjid-mushalla di Pulau Jawa yang memliki tingkat kepadatan pemudik sangat tinggi,” demikian seruan yang disampaikan Pimpinan Pusat DMI.

Langkah ini diharapkan dapat membantu para pemudik yang melakukan perjalanan jauh untuk beristirahat sejenak secara aman dan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman.

Aturan Takbiran Ikuti Edaran Kemenag

Selain pelayanan bagi pemudik, DMI juga mengingatkan pengurus masjid agar pelaksanaan takbir malam Idulfitri mengikuti ketentuan pemerintah yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Agama.

“Pelaksanaan takbir pada malam takbiran mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 05 Tahun 2022, bahwa takbir pada 1 syawal yang menggunakan speaker luar, dibatasi maskimal hingga pukul 22.00 wib/wit/wita dan di atas jam 22.00 menggunakan speaker dalam,” tulis pernyataan PP DMI.

Ketentuan itu bertujuan menjaga ketertiban lingkungan serta menciptakan suasana yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam.

Salat Idulfitri Tertib dan Khusyuk

Dalam seruan tersebut, DMI juga mengingatkan agar pelaksanaan shalat Idulfitri dilakukan secara tertib dan penuh kekhusyukan. Pelaksanaan shalat idul fitri dilaksanakan secara tertib, khusuk, dan harmonis.

Momentum Idulfitri dinilai bukan hanya sebagai perayaan kemenangan setelah sebulan berpuasa, tetapi juga menjadi ajang memperkuat persatuan umat Islam serta menjaga ketertiban dalam beribadah.

Fasilitas Jemaah Harus Maksimal

Selain itu, pengurus masjid juga diminta memaksimalkan fasilitas pendukung bagi jemaah yang akan melaksanakan shalat Idulfitri agar ibadah berjalan aman dan nyaman.

“Memaksimalkan sarana pendukung bagi para jamaah shalat idul fitri agar pelaksanaan shalat berlangsung aman dan nyaman (area parkir kendaraan, tempat wudhu, toilet, tempat penitipan sandal, dan tempat shalat yang bersih dan suci),” tulis pernyataan PP DMI.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat jumlah jamaah shalat Idulfitri biasanya meningkat tajam dibandingkan hari-hari biasa.