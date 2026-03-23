Kereta api masih menjadi moda transportasi favorit masyarakat pada periode arus balik Lebaran 2026. PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan tiket untuk perjalanan arus balik masih tersedia, meski jumlahnya terus menipis.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan ketersediaan tiket semakin terbatas pada H+2 Idulfitri 1447 Hijriah atau Senin (23/3/2026).

Menurut dia, tingginya penjualan tiket menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap moda kereta api terus meningkat.

"Tren perjalanan dengan kereta api terus meningkat sejak pertengahan Maret dan kini memasuki fase arus balik. Masyarakat memanfaatkan kereta api karena lebih nyaman dan terjadwal," ujar Anne.

Hingga Senin pukul 09.00 WIB, total tiket yang telah terjual mencapai 4.028.839 lembar atau 89,6 persen dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan untuk perjalanan kereta api jarak jauh dan lokal pada periode 11 Maret hingga 1 April 2026.

Dengan capaian tersebut, masih tersedia 469.857 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk perjalanan arus balik.

Pada layanan kereta api jarak jauh, penjualan tiket telah mencapai 3.507.988 lembar atau 98,2 persen dari total 3.571.760 tempat duduk. Artinya, hanya tersisa sekitar 63.772 kursi yang masih dapat dipesan.

Sementara itu, pada layanan kereta api lokal, penjualan tiket tercatat sebanyak 520.851 lembar atau 56,2 persen dari total 926.936 tempat duduk yang tersedia.

Dengan demikian, masih terdapat 406.085 kursi yang dapat dimanfaatkan pelanggan. Penjualan tiket kereta api lokal umumnya akan meningkat mendekati tanggal keberangkatan karena sebagian besar layanan baru dapat dipesan mulai H-7.

Hingga H+2 Lebaran, pergerakan penumpang masih terpantau tinggi. Hingga pagi hari, sedikitnya 222.948 penumpang kereta api jarak jauh dijadwalkan berangkat dengan tingkat okupansi sementara mencapai 139,1 persen.

Anne menjelaskan tingkat okupansi di atas 100 persen dimungkinkan karena pola perjalanan penumpang yang dinamis dalam satu rangkaian kereta.