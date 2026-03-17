PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh selama masa Angkutan Lebaran 2026 terus meningkat.

Hingga periode 11 Maret sampai 1 April 2026, sebanyak 734.293 tiket KA jarak jauh telah terjual.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan, tingginya angka penjualan tersebut mencerminkan besarnya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api saat musim mudik.

"Menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama masa Lebaran," kata Franoto di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Selain kereta jarak jauh, okupansi kereta lokal juga terpantau tinggi. Untuk KA Pangrango, tingkat keterisian mencapai 75 persen dengan total 60.716 tiket terjual dari kapasitas 80.960 tempat duduk selama periode angkutan Lebaran.

Secara keseluruhan, jumlah penumpang yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta pada 11–17 Maret 2026 mencapai 353.881 orang. Sementara itu, jumlah penumpang yang tiba tercatat sebanyak 163.582 orang.

Pada Selasa ini, total penumpang yang berangkat menggunakan KA jarak jauh dan lokal mencapai 56.041 orang.

“Khusus untuk KA Jarak Jauh, jumlah penumpang yang berangkat hari ini mencapai 51.561 penumpang,” ujar Franoto.

Berdasarkan data per stasiun, keberangkatan penumpang didominasi dari Stasiun Pasar Senen dengan 24.536 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 17.736 penumpang.

"Adapun stasiun lainnya seperti Bekasi, Cikampek, Cikarang, Jatinegara dan Karawang juga turut mencatat pergerakan penumpang yang cukup tinggi," kata Franoto.

Untuk kedatangan penumpang, tercatat sebanyak 22.574 orang di berbagai stasiun wilayah Daop 1 Jakarta. Stasiun Pasar Senen menjadi titik kedatangan tertinggi dengan 8.834 penumpang, diikuti Stasiun Gambir sebanyak 5.012 penumpang dan Jatinegara 3.064 penumpang.

Sementara itu, KA Pangrango pada hari ini melayani 3.368 penumpang, dengan total kumulatif 22.853 penumpang sejak 11 Maret.

Adapun KA Siliwangi mencatat penjualan 8.493 tiket dari total kapasitas 41.976 tempat duduk. Pada hari ini, KA tersebut melayani 740 penumpang dengan total kumulatif 6.551 penumpang.