Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi menyebut kemacetan di jalan Lintas Timur Jambi-Palembang diperparah akibat ketidakpatuhan kendaraan barang yang tetap beroperasi di luar ketentuan.

"Macet murni akibat arus mudik, arus kendaraan padat, dan truk tiga sumbu masih melintas di Jalan Lintas Timur (Jalintim). Itu yang memperparah kemacetan," kata Kepala BPJN Jambi Dedy Hariadi di Jambi, Selasa (17/3/2026).

Dia menegaskan, seharusnya truk angkutan barang di luar muatan kebutuhan pokok sudah tidak boleh melintas sejak 13 Maret lalu.

Namun fakta lapangan, masih ditemukan kendaraan besar melebihi kapasitas, bahkan mengarah ke Over Dimension Over Loading (ODOL) masih melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera.

Selain kendaraan itu, kata dia, angkutan batu bara yang terpantau masih beroperasi menjadi bagian penyebab kemacetan di Jambi.

Dampak Kemacetan

Dedy menambahkan, kondisi kemacetan di Jambi merupakan dampak dari macet yang terjadi di wilayah Banyu Lencir dan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kemacetan di daerah itu mengular dan berdampak hingga ke wilayah Sebapo, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan begitu pemudik dari arah Palembang tujuan Riau, Sumut, dan Aceh terdampak akibat insiden kecelakaan yang disebabkan kendaraan pribadi dan truk angkutan di sejumlah titik di wilayah Jalintim di bagian Sumatera Selatan.

Sejauh ini, lanjut dia, BPJN memastikan kondisi jalan nasional di Jambi kondisinya baik. Untuk mendukung kegiatan mudik Lebaran, pihaknya telah melakukan penutupan 5.200 lobang di jalan nasional yang ada di Provinsi Jambi.