Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas pemudik tujuan Jawa Tengah (Jateng) lewat program Mudik Gratis yang mendapat dukungan banyak pihak.

"Mudik merupakan suatu tradisi masyarakat jawa tengah. dan kami sudah menyiapkan bus yang akan mengantarkan pemudik ke semua daerah di Jateng," kata Gubernur Luthfi di TMII, Jakarta, Senin (16/3/2026).



Dalam program mudik kali ini, lanjut Gubernur Luthfi, melibatkan sedikitnya 325 armada bus. Atau meningkat dari 289 bus pada tahun sebelumnya.

Ratusan bus tersebut terdiri dari 70 unit dari Pemprov Jateng, 175 unit dari Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 53 unit dari Bank Jateng, 17 unit dari PT Jasa Raharja, 8 bus dari PT Semen Gresik, serta masing-masing satu bus dari Perum Perumnas dan Aqua.



Mantan Kapolda Jateng ini, melanjutkan, jumlah pemudik yang terangkut dalam program tahun ini, meningkat menjadi 19 ribu warga. Wajar, mengingat program mudik gratis ini, sangat banyak peminatnya. "Jumlah pemudik meningkat dari tahun lalu, masyarakat lebih tertarik karena gratis sehingga bisa menghemat pengeluaran mereka," kata Gubernur Luthfi.



Program mudik gratis ini, bertujuan untuk memfasilitasi perantau asal Jateng, terutama pekerja sektor informal. Mulai dari pedagang asongan, kuli bangunan, ART, penyandang disabilitas, pengemudi ojek, sopir angkot dan lain sebagainya.

Dia pun mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan banyak pihak termasuk Aqua dalam menyukseskan mudik gratis ini. "Jadi semua kami kumpulkan untuk meringankan beban masyarakat kami di perantauan karena mereka sebenarnya merupakan pahlawan devisa," katanya.



Selain dukungan berupa bus, Aqua memberikan 15.000 botol air mineral secara gratis untuk menjaga kebutuhan hidrasi pemudik. Salah satu peserta mudik gratis tujuan Klaten, Arif mengapresiasi keterlibatan semua pihak termasuk Aqua yang memberikan dukungan program tersebut.

Pria 43 tahun yang mudik bersama istri dan tiga orang anaknya itu, mengaku terbantu dengan program ini. "Alhamdulilah saya berterima kasih kepada semuanya karena sudah memudahkan perjalanan kami ke kampung halaman," katanya.



Arif mengaku bisa menghemat uang hingga Rp 7 juta untuk ongkos tiket bus dan makan pulang-pergi mudik bersama seluruh keluarga. Dia mengatakan, penghematan uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.



Senior Director Public Affairs and Sustainability Danone Indonesia, Karyanto Wibowo sangat senang bisa membantu masyarakat bertemu keluarga mereka di kampung halaman.

Dia mengatakan, Aqua terus hadir dan menjadi 'teman' pemudik sekaligus terus memenuhi kebutuhan hidrasi pemudik selama di perjalanan dengan produk yang 100 persen murni dari sumber air terpilih dan terjaga kualitasnya.