Anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Brigadir Fajar Permana, gugur saat menjalankan tugas pengamanan arus mudik Lebaran 2026.

Kabar duka ini disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Ia menyebut almarhum diduga meninggal dunia akibat kelelahan berat setelah bertugas di lapangan.

“Almarhum diduga kuat mengalami kelelahan fisik yang sangat luar biasa (exhaustion) serta gangguan pernapasan, setelah berjaga di titik-titik pelayanan masyarakat tanpa kenal lelah,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/3/2026).

Budi menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian almarhum. Ia menilai dedikasi Brigadir Fajar Permana selama Operasi Ketupat 2026 mencerminkan semangat pengabdian anggota Polri dalam melayani masyarakat.

Menurut dia, almarhum tetap menjalankan tugas meski harus mengesampingkan kepentingan pribadi demi memastikan para pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan aman dan nyaman.

“Kami sangat kehilangan sosok Bhayangkara muda yang berdedikasi tinggi seperti almarhum Brigadir Fajar Permana. Beliau mengembuskan napas terakhirnya usai menjalankan amanah negara. Dugaan sementara, kondisi fisik almarhum menurun drastis akibat kelelahan setelah bertugas secara maraton di lapangan guna melayani masyarakat,” ujarnya.

Polda Metro Jaya memastikan akan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum serta memenuhi seluruh hak yang bersangkutan, termasuk santunan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Selain itu, peristiwa ini menjadi perhatian serius pimpinan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan personel yang masih bertugas selama arus mudik dan balik Lebaran.

“Kejadian ini menjadi atensi serius bagi pimpinan untuk terus mengevaluasi dan memantau kondisi kesehatan personel yang masih berjaga di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” kata Budi.

Sebagai langkah pencegahan, Kapolda Metro Jaya, Asep Edi Suheri, telah menginstruksikan jajaran Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin di pos pengamanan.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan seluruh personel tetap dalam kondisi prima di tengah tingginya intensitas tugas selama periode mudik Lebaran.