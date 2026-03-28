Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memastikan layanan telekomunikasi tetap stabil selama arus balik Lebaran 2026, termasuk di titik krusial seperti Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, pemerintah memantau langsung kualitas jaringan guna memastikan layanan tetap optimal di tengah lonjakan trafik komunikasi.

“Di Stasiun Semarang Tawang ini kita dirikan posko untuk memonitor layanan dan kualitas servis yang diberikan oleh operator seluler serta jaringan telekomunikasi yang ada,” ujar Nezar saat meninjau Posko Mudik Lebaran 2026 di Semarang, Jumat (27/3/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemkomdigi.

Pemantauan dilakukan bersama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Semarang dan operator seluler melalui pengawasan intensif di sejumlah titik strategis.

Jaringan Dalam Kondisi Baik

Hasil pemantauan menunjukkan jaringan tetap dalam kondisi baik dengan kecepatan data berkisar antara 70 hingga 110 Mbps, yang dinilai cukup untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat secara waktu nyata.

“Kecepatan unduh dan unggah yang kita pantau mencapai di atas rata-rata 70 sampai 110 Mbps. Ini dalam kondisi sangat baik,” katanya.

Dari sisi mobilitas, jumlah penumpang di Stasiun Semarang Tawang tercatat sekitar 10 ribu orang saat arus mudik dan diperkirakan kembali terjadi pada arus balik, dengan puncak pergerakan pada 28 hingga 29 Maret 2026.

Meski terjadi peningkatan jumlah pengguna, Nezar menyatakan belum ditemukan gangguan signifikan pada layanan telekomunikasi.

Antisipasi Potensi Gangguan

Untuk mengantisipasi potensi gangguan saat puncak arus balik, Komdigi menyiagakan tim pemantau selama 24 jam guna mendeteksi dan menangani gangguan secara cepat.

“Kami memiliki tim yang bersiaga penuh untuk memantau dan mengidentifikasi gangguan, serta segera memberikan solusi,” ujarnya.

Komdigi juga memastikan koordinasi dengan operator seluler dan pemangku kepentingan terkait terus dilakukan agar layanan tetap optimal hingga arus balik selesai.