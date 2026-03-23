Pengelola Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) menyebutkan terdapat delapan rest area yang bisa dimanfaatkan pengguna jalan di ruas Tol Cipali selama musim mudik-balik Lebaran 2026.

"Kami mengimbau agar pengguna jalan beristirahat di rest area terdekat apabila merasa lelah atau mengantuk," kata Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, dalam keterangannya yang diterima di Subang, Jawa Barat, Senin (23/3/2026).

Di ruas Tol Cipali tersedia sejumlah rest area, yakni di KM 86, KM 102, KM 130A, dan KM 166 arah Cirebon. Kemudian rest area di KM 164, KM 130B, KM 101, dan rest area fungsional KM 77 arah Jakarta.

Jika kapasitas rest area penuh, katanya, pengguna jalan dapat memanfaatkan tempat istirahat di luar gerbang tol terdekat. Sebab dengan sistem transaksi tertutup, tarif tol tetap sama meskipun pengguna jalan keluar dan masuk kembali ke jalan tol.

Jangan Berhenti di Bahu Jalan

Hal tersebut disampaikan agar pengguna jalan tidak berhenti di bahu jalan tol untuk beristirahat yang memicu terganggunya arus lalu lintas di ruas Tol Cipali.

Pada momentum musim mudik-balik lebaran tahun ini, pengguna jalan juga diimbau untuk memastikan kondisi kendaraan dan fisik pengemudi dalam keadaan prima, serta tidak memaksakan diri apabila mengantuk.

Pada H+2 Lebaran atau Senin ini, arus lalu lintas di ruas Tol Cipali menuju arah Cirebon terpantau melandai, sedangkan arus menuju Jakarta meningkat dengan kondisi ramai lancar.

12 Ribu Kendaraan Melintas

Berdasarkan data periode pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB, tercatat sekitar 12 ribu kendaraan melintasi ruas Tol Cipali dari arah Cikopo menuju Cirebon. Volume lalu lintas tersebut lebih rendah 36,3 persen jika dibandingkan dengan periode yang di hari sebelumnya.

Di arah sebaliknya, tercatat sekitar 13 ribu kendaraan melintasi Cikopo menuju Jakarta, meningkat signifikan 161,5 persen dibandingkan periode yang sama kemarin.